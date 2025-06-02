https://ria.ru/20250602/omsk-2020433601.html

Хоценко проконтролировал восстановление дорог в Омской области

Хоценко проконтролировал восстановление дорог в Омской области - РИА Новости, 02.06.2025

Хоценко проконтролировал восстановление дорог в Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко проконтролировал выполнение работ по восстановлению дороги Тобольск - Тара - Томск в Омской области, сообщили в... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T13:08:00+03:00

2025-06-02T13:08:00+03:00

2025-06-02T13:08:00+03:00

омская область

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ОМСК, 2 июн - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко проконтролировал выполнение работ по восстановлению дороги Тобольск - Тара - Томск в Омской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Губернатор посетил с рабочей поездкой Усть-Ишимский район Омской области, где продолжается восстановление автодорог. Работы финансируются за счет средств областного и федерального бюджетов. Вопрос о дополнительном финансировании находится на рассмотрении в правительстве РФ. "Получаю обращения от жителей по поводу дорог в Усть-Ишимском районе. Проблему знаем, работаем над ее решением. Сейчас ведутся восстановительные работы на трех участках автомобильной дороги Тобольск - Тара - Томск. Мы обратились в правительство России за поддержкой, рассчитываем, что решение будет принято до конца лета", - рассказал Хоценко. Ранее уже был выполнен ряд аварийно-восстановительных работ на дорогах регионального и местного значения Омской области. Рабочие восстанавливают земляное полотно, выполняют основание из щебня и устанавливают водопропускные трубы. В 2025 году на автодороге Тобольск – Тара – Томск ведется устройство земляного полотна, запланированы укладка щебеночного основания, обочин и монтаж водопропускных труб.

https://ria.ru/20250530/gubernator-2019906218.html

https://ria.ru/20250526/khotsenko-2019093680.html

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общество, омская область, жкх, тобольск, виталий хоценко