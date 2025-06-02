Хоценко проконтролировал восстановление дорог в Омской области
Хоценко проконтролировал восстановление дорог в северных районах Омской области
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Омской областиГубернатор Омской области Виталий Хоценко
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко. Архивное фото
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ОМСК, 2 июн - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко проконтролировал выполнение работ по восстановлению дороги Тобольск - Тара - Томск в Омской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Губернатор посетил с рабочей поездкой Усть-Ишимский район Омской области, где продолжается восстановление автодорог. Работы финансируются за счет средств областного и федерального бюджетов. Вопрос о дополнительном финансировании находится на рассмотрении в правительстве РФ.
"Получаю обращения от жителей по поводу дорог в Усть-Ишимском районе. Проблему знаем, работаем над ее решением. Сейчас ведутся восстановительные работы на трех участках автомобильной дороги Тобольск - Тара - Томск. Мы обратились в правительство России за поддержкой, рассчитываем, что решение будет принято до конца лета", - рассказал Хоценко.
Ранее уже был выполнен ряд аварийно-восстановительных работ на дорогах регионального и местного значения Омской области. Рабочие восстанавливают земляное полотно, выполняют основание из щебня и устанавливают водопропускные трубы. В 2025 году на автодороге Тобольск – Тара – Томск ведется устройство земляного полотна, запланированы укладка щебеночного основания, обочин и монтаж водопропускных труб.