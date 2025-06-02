https://ria.ru/20250602/oborudovanie-2020467680.html

"Иртея" представила на ЦИПР новинки телекоммуникационного оборудования

"Иртея" представила на ЦИПР новинки телекоммуникационного оборудования - РИА Новости, 02.06.2025

"Иртея" представила на ЦИПР новинки телекоммуникационного оборудования

Компания "Иртея" на ЦИПР-2025 представила ключевые технологические новинки, в том числе базовую станцию и действующую демонстрационную сеть пятого поколения... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T14:52:00+03:00

2025-06-02T14:52:00+03:00

2025-06-02T15:16:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Компания "Иртея" на ЦИПР-2025 представила ключевые технологические новинки, в том числе базовую станцию и действующую демонстрационную сеть пятого поколения (5G) на архитектуре Single RAN, рассказал РИА Новости генеральный директор компании Дмитрий Лаконцев. "Новый частотный диапазон 2100 МГц (Band 1) впервые доступен для заказа в составе линейки базовых станций "Иртея". На стенде показана работающая конфигурация сайта с поддержкой агрегации двух диапазонов: 2100 МГц (Band 1) и 800 МГц (Band 20)", - рассказал Лаконцев. По его словам, такая конфигурация позволяет значительно увеличить пропускную способность сети и добиться средней скорости получения данных более 100 мегабит в секунду — в зависимости от радиоусловий и доступного частотного ресурса. "Тестовая зона связи, развернутая на стенде, обслуживает современные смартфоны без необходимости установки дополнительных клиентских модификаций", - пояснил он. Он добавил, что также подтверждена обратная совместимость оборудования компании с устаревшими устройствами: впервые официально представлена поддержка стандарта GSM - для демонстрации используется культовый телефон Nokia 3310, не поддерживающий LTE. В ходе ЦИПР-2025 также демонстрируется работа пилотной зоны 5G, развернутой на оборудовании компании. На подключенном смартфоне зафиксирована скорость передачи данных, превышающая 1 гигабит в секунду. "Это подтверждает, что отечественные базовые станции готовы к развертыванию сетей пятого поколения для решения задач цифровой трансформации экономики и государственных организаций. При этом оборудование ИРТЕЯ изначально построено с использованием архитектуры OpenRAN и поддерживает технологию Single RAN, позволяющую одновременно обслуживать стандарты 2G, 4G и 5G — без необходимости замены аппаратной платформы", - сказал Лаконцев. "Для операторов это означает снижение совокупных затрат на владение за счет программной гибкости, обратной совместимости и единой аппаратной платформы. Использование отечественного ПО, локализованной поддержки и расчетов в рублях снижает валютные и логистические риски, повышая предсказуемость затрат и операционную устойчивость", - заключил глава компании.

https://ria.ru/20250529/semya-2019848795.html

https://ria.ru/20250523/oteli-2018730021.html

https://ria.ru/20250529/lyudin-2019826272.html

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