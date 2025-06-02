https://ria.ru/20250602/obmen-2020509984.html
Мединский анонсировал новый обмен пленными с Украиной
Мединский анонсировал новый обмен пленными с Украиной - РИА Новости, 02.06.2025
Мединский анонсировал новый обмен пленными с Украиной
РФ и Украина договорились о самом масштабном обмене пленными, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T17:27:00+03:00
2025-06-02T17:27:00+03:00
2025-06-02T17:37:00+03:00
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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стамбул
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. РФ и Украина договорились о самом масштабном обмене пленными, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа."Мы договорились о самом крупномасштабном обмене пленными", - сказал Мединский в ходе пресс-подхода российской делегации по итогам переговоров РФ и Украины.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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Отрывок из заявления Мединского про обмен пленными и передачу Киеву шести тысяч тел украинских солдат
❗️Отрывок из заявления Мединского про обмен пленными и передачу Киеву шести тысяч тел украинских солдат
2025-06-02T17:27
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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире, украина, россия, владимир мединский, стамбул, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире, Украина, Россия, Владимир Мединский, Стамбул, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Мединский анонсировал новый обмен пленными с Украиной
Мединский анонсировал новый обмен пленными между РФ и Украиной