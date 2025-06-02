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Мединский анонсировал новый обмен пленными с Украиной

Мединский анонсировал новый обмен пленными с Украиной - РИА Новости, 02.06.2025

Мединский анонсировал новый обмен пленными с Украиной

РФ и Украина договорились о самом масштабном обмене пленными, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T17:27:00+03:00

2025-06-02T17:27:00+03:00

2025-06-02T17:37:00+03:00

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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владимир мединский

стамбул

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. РФ и Украина договорились о самом масштабном обмене пленными, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа."Мы договорились о самом крупномасштабном обмене пленными", - сказал Мединский в ходе пресс-подхода российской делегации по итогам переговоров РФ и Украины.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020489069.html

украина

россия

стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Отрывок из заявления Мединского про обмен пленными и передачу Киеву шести тысяч тел украинских солдат ❗️Отрывок из заявления Мединского про обмен пленными и передачу Киеву шести тысяч тел украинских солдат 2025-06-02T17:27 true PT2M02S

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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире, украина, россия, владимир мединский, стамбул, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025