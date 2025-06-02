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"Норникель" и "Транснефть" договорились о партнерстве в кибербезопасности - РИА Новости, 02.06.2025
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15:43 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/nornikel-2020480067.html
"Норникель" и "Транснефть" договорились о партнерстве в кибербезопасности
"Норникель" и "Транснефть" договорились о партнерстве в кибербезопасности - РИА Новости, 02.06.2025
"Норникель" и "Транснефть" договорились о партнерстве в кибербезопасности
"Норникель" и крупнейший международный оператор нефтепроводов "Транснефть" заключили соглашение о партнерстве в сфере кибербезопасности, сообщила... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T15:43:00+03:00
2025-06-02T15:43:00+03:00
экономика
технологии
кольский полуостров
забайкальский край
норильский никель
транснефть
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. "Норникель" и крупнейший международный оператор нефтепроводов "Транснефть" заключили соглашение о партнерстве в сфере кибербезопасности, сообщила горно-металлургическая компания. "Норникель" и "Транснефть" договорились вместе защищаться от киберугроз ... Два лидера российской промышленности сегодня заключили партнерство в сфере кибербезопасности ... Компании заключили соглашение о партнерстве на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2025)", - говорится в сообщении. Стороны соглашения будут обмениваться информацией о компьютерных атаках и других угрозах информационной безопасности, совместно разрабатывать меры и подходы к защите информационных систем, а также обмениваться опытом по ликвидации последствий кибератак. Это первое для "Норникеля" партнерство в этой области с другой промышленной компанией, отметил директор департамента защиты информации и ИT-инфраструктуры Алексей Мартынцев. "Объекты критической информационной инфраструктуры, которых много в промышленных компаниях, находятся, с одной стороны, под пристальным вниманием регуляторов, с другой - под прицелом злоумышленников. И синергия усилий таких компаний ... может стать не только полезным инструментом для самих участников партнерства, но и важным вкладом в укрепление безопасности всей отрасли", - приводятся его слова в релизе. "Норильский никель" – диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Основные производственные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.
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экономика, технологии, кольский полуостров, забайкальский край, норильский никель, транснефть
Экономика, Технологии, Кольский полуостров, Забайкальский край, Норильский никель, Транснефть
"Норникель" и "Транснефть" договорились о партнерстве в кибербезопасности

"Норникель" и "Транснефть" заключили соглашение в сфере кибербезопасности

© РИА НовостиТранснефть
Транснефть - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости
Транснефть. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. "Норникель" и крупнейший международный оператор нефтепроводов "Транснефть" заключили соглашение о партнерстве в сфере кибербезопасности, сообщила горно-металлургическая компания.
"Норникель" и "Транснефть" договорились вместе защищаться от киберугроз ... Два лидера российской промышленности сегодня заключили партнерство в сфере кибербезопасности ... Компании заключили соглашение о партнерстве на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2025)", - говорится в сообщении.
Стороны соглашения будут обмениваться информацией о компьютерных атаках и других угрозах информационной безопасности, совместно разрабатывать меры и подходы к защите информационных систем, а также обмениваться опытом по ликвидации последствий кибератак. Это первое для "Норникеля" партнерство в этой области с другой промышленной компанией, отметил директор департамента защиты информации и ИT-инфраструктуры Алексей Мартынцев.
"Объекты критической информационной инфраструктуры, которых много в промышленных компаниях, находятся, с одной стороны, под пристальным вниманием регуляторов, с другой - под прицелом злоумышленников. И синергия усилий таких компаний ... может стать не только полезным инструментом для самих участников партнерства, но и важным вкладом в укрепление безопасности всей отрасли", - приводятся его слова в релизе.
"Норильский никель" – диверсифицированная горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Основные производственные подразделения расположены в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае.
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ЭкономикаТехнологииКольский полуостровЗабайкальский крайНорильский никельТранснефть
 
 
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