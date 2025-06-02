https://ria.ru/20250602/navrotskiy-2020400317.html

"Яйца не в одной корзине". Эксперт высказался о победе Навроцкого

"Яйца не в одной корзине". Эксперт высказался о победе Навроцкого - РИА Новости, 02.06.2025

"Яйца не в одной корзине". Эксперт высказался о победе Навроцкого

Победа представителя оппозиции Кароля Навроцкого на президентских выборах в Польше связана с тем, что поляки выразили желание, чтобы президент и премьер-министр РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T10:39:00+03:00

2025-06-02T10:39:00+03:00

2025-06-02T10:39:00+03:00

в мире

гданьск

варшава

кароль навроцкий

рафал тшасковски

право и справедливость

президентские выборы в польше — 2025

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МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. Победа представителя оппозиции Кароля Навроцкого на президентских выборах в Польше связана с тем, что поляки выразили желание, чтобы президент и премьер-министр представляли разные политические силы - "не захотели класть яйца в одну корзину", считает доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев. Ранее избирком Польши опубликовал на официальном сайте данные после обработки 100% бюллетеней, которые свидетельствуют о том, что кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий избран президентом Польши. "Очевидно, поляки не захотели класть яйца в одну корзину. Они недавно пережили 8 лет безраздельного правления "Права и справедливости", а до того были 5 лет безраздельного правления "Гражданской коалиции". Положение вещей, когда президент представляет одну политическую силу, а премьер другую, когда они сдерживают друг друга, вероятно, показалось им оптимальным", - сказал он РИА Новости. Эксперт выразил мнение, что вероятно некоторые избиратели представителя правящей коалиции Рафала Тшасковского, в особенности за рубежом, до участков просто не добрались. "Потому что при более высокой явке, которая была на выборах в сейм полтора года назад, победили проевропейские силы. Поэтому, скорее всего, вот так. Решили, чтобы президент и премьер сдерживали друг друга", - пояснил Трухачёв. Навроцкий набрал 50,89% голосов. Кандидат от правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский получил 49,11%. За Навроцкого было отдано 10 606 877 голосов, а за Тшасковского 10 237 286 голосов. В ходе голосования 189 294 голосов были признаны недействительными, в том числе 101 845 по причине того, что избиратель отметил обоих кандидатов, а 87 449 – потому, что в бюллетене не был отмечен ни один из кандидатов. Навроцкий как представитель партии "Право и справедливость" традиционно победил в восточных регионах страны. Лучший результат он показал в Подкарпатском, Люлинском, Подляском, Свентокшиском воеводствах. Тшасковский же лучший результат показал на западе страны – в Поморском, Западно-Поморском, Любуском воеводствах. Что интересно, в своем родном Гданьске Навроцкий получил менее 30% голосов. Тшасковский же в своей родной Варшаве получил 68,21% голосов.

https://ria.ru/20250519/navrotskiy-2017495210.html

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в мире, гданьск, варшава, кароль навроцкий, рафал тшасковски, право и справедливость, президентские выборы в польше — 2025