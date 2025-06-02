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Избирком Польши утвердил победу Навроцкого на выборах президента
Избирком Польши утвердил победу Навроцкого на выборах президента - РИА Новости, 02.06.2025
Избирком Польши утвердил победу Навроцкого на выборах президента
Государственная избирательная комиссия Польши утвердила победу Кароля Навроцкого во втором туре выборов президента Польши, заявил журналистам председатель... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T09:35:00+03:00
2025-06-02T09:35:00+03:00
2025-06-02T11:24:00+03:00
политика
польша
президентские выборы в польше — 2025
кароль навроцкий
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ВАРШАВА, 2 июн – РИА Новости. Государственная избирательная комиссия Польши утвердила победу Кароля Навроцкого во втором туре выборов президента Польши, заявил журналистам председатель комиссии Сильвестр Марчиняк."Государственная избирательная комиссия на основании протоколов голосования, полученных от всех избирательных комиссий…, установила, что президентом Польши избран Кароль Тадеуш Навроцкий", - сказал Марчиняк.Он уточнил, что за Навроцкого было отдано 10 606 877 голосов (50,89%, а за Тшасковского - 10 237 286 голосов (49,11%).В ходе подсчета 189 294 голосов были признаны недействительными, что составляет 0,9%.Глава Госизбиркома отметил, что голосование прошло спокойно, было зафиксировано 30 связанных с выборами преступлений, предусмотренных уголовным кодексом, 7 преступлений, предусмотренных избирательным кодексом, и два преступления, предусмотренных другими нормативными актами.Марчиняк напомнил, что в соответствии с польским законодательством Верховный суд Польши в течение 30 дней обязан признать результаты выборов действительными или недействительными. Для подачи избирательных протестов отводится 14 дней.
https://ria.ru/20250530/duda-2020084429.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, польша, президентские выборы в польше — 2025, кароль навроцкий
Политика, Польша, Президентские выборы в Польше — 2025, Кароль Навроцкий
Избирком Польши утвердил победу Навроцкого на выборах президента
Избирком Польши утвердил победу Навроцкого во втором туре выборов президента
ВАРШАВА, 2 июн – РИА Новости. Государственная избирательная комиссия Польши утвердила победу Кароля Навроцкого во втором туре выборов президента Польши, заявил журналистам председатель комиссии Сильвестр Марчиняк.
"Государственная избирательная комиссия на основании протоколов голосования, полученных от всех избирательных комиссий…, установила, что президентом Польши
избран Кароль Тадеуш Навроцкий
", - сказал Марчиняк.
Он уточнил, что за Навроцкого было отдано 10 606 877 голосов (50,89%, а за Тшасковского - 10 237 286 голосов (49,11%).
В ходе подсчета 189 294 голосов были признаны недействительными, что составляет 0,9%.
Глава Госизбиркома отметил, что голосование прошло спокойно, было зафиксировано 30 связанных с выборами преступлений, предусмотренных уголовным кодексом, 7 преступлений, предусмотренных избирательным кодексом, и два преступления, предусмотренных другими нормативными актами.
Марчиняк напомнил, что в соответствии с польским законодательством Верховный суд Польши в течение 30 дней обязан признать результаты выборов действительными или недействительными. Для подачи избирательных протестов отводится 14 дней.