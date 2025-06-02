https://ria.ru/20250602/mts-2020480447.html

МТС выведет свои цифровые решения на международный рынок

МТС выведет свои цифровые решения на международный рынок - РИА Новости, 02.06.2025

МТС выведет свои цифровые решения на международный рынок

Платформа для бизнес-коммуникаций и совместной работы от МТС выводит свои цифровые решения на рынок Белоруссии, рассказали РИА Новости представители компании. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T15:45:00+03:00

2025-06-02T15:45:00+03:00

2025-06-02T15:45:00+03:00

экономика

технологии

белоруссия

мтс

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Платформа для бизнес-коммуникаций и совместной работы от МТС выводит свои цифровые решения на рынок Белоруссии, рассказали РИА Новости представители компании. "Платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы "МТС Линк" на конференции ЦИПР-2025 объявила о выходе на международный рынок. Первым шагом станет начало продаж цифровых решений для крупного бизнеса в Республике Беларусь", - рассказали в компании в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Отмечается, что белорусским заказчикам будет доступно два варианта использования платформы. Так, организации с повышенными требованиями к условиям хранения данных смогут развернуть решение на собственных серверах. В свою очередь клиенты, которые предпочитают создавать более гибкую IT-инфраструктуру, смогут развернуть платформу в частном белорусском облаке оператора. "МТС Линк" - платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, входит в цифровую экосистему МТС. Платформа включает в себя решения для проведения онлайн-встреч и совещаний, вебинаров, крупных виртуальных и гибридных мероприятий, создания курсов, опросов и тестов, а также корпоративный мессенджер и интерактивные онлайн-доски.

https://ria.ru/20250409/servis-2010202261.html

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экономика, технологии, белоруссия, мтс