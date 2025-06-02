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В Москве высадят более пяти тысяч тропических растений

В Москве высадят более пяти тысяч тропических растений - РИА Новости, 09.06.2025

В Москве высадят более пяти тысяч тропических растений

Специалисты комплекса городского хозяйства высаживают на городских очистных сооружениях поверхностного стока более 5 тысяч водных гиацинтов, сообщили... РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-02T07:00:00+03:00

2025-06-02T07:00:00+03:00

2025-06-09T13:33:00+03:00

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства высаживают на городских очистных сооружениях поверхностного стока более 5 тысяч водных гиацинтов, сообщили журналистам в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства. "Специалисты комплекса городского хозяйства высаживают на городских очистных сооружениях поверхностного стока более 5 тысяч растений водного гиацинта - эйхорнии. До наступления осенних холодов природными экофильтрами будет очищено около 100 тысяч кубических метров поверхностных вод и атмосферных осадков, поступающих в водосточную сеть", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что специалисты ГУП "Мосводосток" используют эйхорнию с 2000 года. Работы по высадке уже стартовали. Растения высаживают на городских очистных сооружениях поверхностного стока в пруды-отстойники. В 2025 году экоплантации эйхорнии появятся на 45 очистных сооружениях. "Функции водного гиацинта используют на финальном этапе доочистки воды после отделения грубых взвесей песка и грязи. В фильтрации задействована мощная корневая система эйхорнии, которая на пике своего роста может достигать длины 0,5 метра. Корни покрыты мелкими волосками, которые эффективно извлекают из воды взвеси, металлы, нитраты, фосфаты и органические вещества", - добавили в пресс-службе. Подчеркивается, что эйхорния успешно борется со множеством соединений, а также стимулирует рост бактерий, улучшающих качество очищенной воды. После прохождения через сотни цветков качество очистки воды приближается к степени обработки на механических фильтрующих системах. "В течение летнего сезона эйхорния активно размножается. До конца лета количество растений увеличивается в 20-40 раз, они способны полностью покрыть водную поверхность секций очистных сооружений пруда-отстойника площадью до 10 тысяч квадратных метров. Чтобы растения после своего цветения не осели на дно в виде ила, в середине осени их убирают из очистных сооружений", - уточнили в пресс-службе.

https://realty.ria.ru/20250530/pererabotka-2019728059.html

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общество, москва, городское хозяйство москвы, мосводосток