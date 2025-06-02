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В Москве обновили почти 60 жилых зданий - РИА Новости, 09.06.2025
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08:36 02.06.2025 (обновлено: 13:29 09.06.2025)
https://ria.ru/20250602/moskva-2021777376.html
В Москве обновили почти 60 жилых зданий
В Москве обновили почти 60 жилых зданий - РИА Новости, 09.06.2025
В Москве обновили почти 60 жилых зданий
Почти 60 жилых зданий с иониками на фасадах обновили в Москве за время реализации программы капитального ремонта, сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 09.06.2025
2025-06-02T08:36:00+03:00
2025-06-09T13:29:00+03:00
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Почти 60 жилых зданий с иониками на фасадах обновили в Москве за время реализации программы капитального ремонта, сообщается на сайте мэра и правительства. "За время реализации программы капитального ремонта жилого фонда специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновили около 60 домов с иониками на фасадах. Это декоративные элементы яйцевидной формы, часто выполняемые на капителях или карнизах. Обычно ионики выстроены в ряд и формируют таким образом рельефный орнамент", - говорится в сообщении. Отмечается, что одним из таких домов стало п-образное здание по адресу: 1-й Новоподмосковный переулок, дом 4. Его возвели в 1954 году в стиле советской неоклассики. Специалисты привели в порядок фасад здания. Все поверхности расчистили и промыли специальным раствором, заделали трещины, восстановили кирпичную кладку и обработали ее антигрибковым составом, а после окончания работ произвели гидрофобизацию. "В 2025 году обновят кирпичное жилое здание по адресу: Сенежская улица, дом 5. Объект был возведен в 1955 году в стиле советской неоклассики. Он сложной формы в плане и обладает строгим портретом с декоративными элементами. Входы выделены оштукатуренными порталами. Венчающий профилированный карниз украшен иониками и дентикулами. Специалисты приведут в порядок фасад, крышу, подъезды, а также заменят ряд инженерных систем", - уточняется в сообщении.
https://realty.ria.ru/20250528/dom-2019343108.html
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В Москве обновили почти 60 жилых зданий

Почти 60 жилых зданий с иониками на фасадах обновили в Москве

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыОбновленные фасады в Москве
Обновленные фасады в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Обновленные фасады в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Почти 60 жилых зданий с иониками на фасадах обновили в Москве за время реализации программы капитального ремонта, сообщается на сайте мэра и правительства.
"За время реализации программы капитального ремонта жилого фонда специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновили около 60 домов с иониками на фасадах. Это декоративные элементы яйцевидной формы, часто выполняемые на капителях или карнизах. Обычно ионики выстроены в ряд и формируют таким образом рельефный орнамент", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что одним из таких домов стало п-образное здание по адресу: 1-й Новоподмосковный переулок, дом 4. Его возвели в 1954 году в стиле советской неоклассики. Специалисты привели в порядок фасад здания. Все поверхности расчистили и промыли специальным раствором, заделали трещины, восстановили кирпичную кладку и обработали ее антигрибковым составом, а после окончания работ произвели гидрофобизацию.
"В 2025 году обновят кирпичное жилое здание по адресу: Сенежская улица, дом 5. Объект был возведен в 1955 году в стиле советской неоклассики. Он сложной формы в плане и обладает строгим портретом с декоративными элементами. Входы выделены оштукатуренными порталами. Венчающий профилированный карниз украшен иониками и дентикулами. Специалисты приведут в порядок фасад, крышу, подъезды, а также заменят ряд инженерных систем", - уточняется в сообщении.
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