https://ria.ru/20250602/moskva-2021777376.html

В Москве обновили почти 60 жилых зданий

В Москве обновили почти 60 жилых зданий - РИА Новости, 09.06.2025

В Москве обновили почти 60 жилых зданий

Почти 60 жилых зданий с иониками на фасадах обновили в Москве за время реализации программы капитального ремонта, сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 09.06.2025

2025-06-02T08:36:00+03:00

2025-06-02T08:36:00+03:00

2025-06-09T13:29:00+03:00

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Почти 60 жилых зданий с иониками на фасадах обновили в Москве за время реализации программы капитального ремонта, сообщается на сайте мэра и правительства. "За время реализации программы капитального ремонта жилого фонда специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновили около 60 домов с иониками на фасадах. Это декоративные элементы яйцевидной формы, часто выполняемые на капителях или карнизах. Обычно ионики выстроены в ряд и формируют таким образом рельефный орнамент", - говорится в сообщении. Отмечается, что одним из таких домов стало п-образное здание по адресу: 1-й Новоподмосковный переулок, дом 4. Его возвели в 1954 году в стиле советской неоклассики. Специалисты привели в порядок фасад здания. Все поверхности расчистили и промыли специальным раствором, заделали трещины, восстановили кирпичную кладку и обработали ее антигрибковым составом, а после окончания работ произвели гидрофобизацию. "В 2025 году обновят кирпичное жилое здание по адресу: Сенежская улица, дом 5. Объект был возведен в 1955 году в стиле советской неоклассики. Он сложной формы в плане и обладает строгим портретом с декоративными элементами. Входы выделены оштукатуренными порталами. Венчающий профилированный карниз украшен иониками и дентикулами. Специалисты приведут в порядок фасад, крышу, подъезды, а также заменят ряд инженерных систем", - уточняется в сообщении.

https://realty.ria.ru/20250528/dom-2019343108.html

https://realty.ria.ru/20250529/doma-2019516318.html

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