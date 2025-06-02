https://ria.ru/20250602/moskva-2020572247.html

На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись четыре машины

На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись четыре машины - РИА Новости, 02.06.2025

На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись четыре машины

Сразу четыре автомашины столкнулись на Кутузовском проспекте за западе Москвы, по предварительным данным, пострадали два человека, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T16:02:00+03:00

2025-06-02T16:02:00+03:00

2025-06-02T23:48:00+03:00

происшествия

кутузовский проспект

москва

россия

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Сразу четыре автомашины столкнулись на Кутузовском проспекте за западе Москвы, по предварительным данным, пострадали два человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Возле дома номер 71 на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием четырех единиц техники", - сказал собеседник агентства. По предварительной информации, в результате происшествия пострадали два человека. "Движение транспорта в сторону области перекрыто по двум полосам из четырех", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250526/dagestan-2019112135.html

кутузовский проспект

москва

россия

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происшествия, кутузовский проспект, москва, россия