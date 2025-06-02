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На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись четыре машины - РИА Новости, 02.06.2025
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16:02 02.06.2025 (обновлено: 23:48 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/moskva-2020572247.html
На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись четыре машины
На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись четыре машины - РИА Новости, 02.06.2025
На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись четыре машины
Сразу четыре автомашины столкнулись на Кутузовском проспекте за западе Москвы, по предварительным данным, пострадали два человека, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T16:02:00+03:00
2025-06-02T23:48:00+03:00
происшествия
кутузовский проспект
москва
россия
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Сразу четыре автомашины столкнулись на Кутузовском проспекте за западе Москвы, по предварительным данным, пострадали два человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Возле дома номер 71 на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием четырех единиц техники", - сказал собеседник агентства. По предварительной информации, в результате происшествия пострадали два человека. "Движение транспорта в сторону области перекрыто по двум полосам из четырех", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250526/dagestan-2019112135.html
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происшествия, кутузовский проспект, москва, россия
Происшествия, Кутузовский проспект, Москва, Россия
На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись четыре машины

На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись четыре машины, есть пострадавшие

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль дорожно-патрульной службы. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Сразу четыре автомашины столкнулись на Кутузовском проспекте за западе Москвы, по предварительным данным, пострадали два человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Возле дома номер 71 на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием четырех единиц техники", - сказал собеседник агентства.
По предварительной информации, в результате происшествия пострадали два человека. "Движение транспорта в сторону области перекрыто по двум полосам из четырех", - заключил собеседник агентства.
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ПроисшествияКутузовский проспектМоскваРоссия
 
 
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