Проекты в сфере экологического благополучия обсудят в Москве
Проекты в сфере экологического благополучия обсудят на форуме "Экология"
© Фото : организаторы Международного форума "Экология"Международный форум "Экология"
© Фото : организаторы Международного форума "Экология"
Международный форум "Экология"
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Улучшение результатов проектов в сфере экологического благополучия обсудят 5-6 июня в Москве на XVI международном форуме "Экология", сообщили организаторы мероприятия.
"Пятого-шестого июня в День эколога и Всемирный день окружающей среды в Москве при поддержке депутатов Государственной Думы, Минприроды России состоится XVI Международный форум "Экология". Мероприятие соберёт более 270 спикеров и 1200 участников из России и зарубежных стран. Главной темой форума станет приумножение результата проектов в сфере экологического благополучия", - говорится в сообщении.
© Фото : организаторы Международного форума "Экология"Международный форум "Экология"
© Фото : организаторы Международного форума "Экология"
Международный форум "Экология"
Форум откроется пленарным заседанием "Приумножая результат: синергия государства, бизнеса и общества для достижения экологического благополучия", в котором примут участие представители Минприроды РФ, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов, заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин.
Всего в программе форума запланировано 28 мероприятий, разделенных по пяти тематическим направлениям: промышленность как драйвер, природа как ценность, человек как основа, технологии как механизм, экологический интеллект.
© Фото : организаторы Международного форума "Экология"Международный форум "Экология"
© Фото : организаторы Международного форума "Экология"
Международный форум "Экология"
"Ключевым событием природоохранной сферы в 2025 году стал запуск национального проекта "Экологическое благополучие"... Поэтому на форуме мы обсудим конкретные шаги по исполнению нацпроекта и предложим общественные инициативы по реализации экополитики", – приводятся в сообщении слова председателя Общественного совета организатора форума АНО "Центр содействия природоохранным инициативам "Экология", депутата Госдумы Николая Валуева.
Кроме того, представители МИД России, Казахстана, Китая, Анголы, Турции, Руанды обсудят глобальную климатическую повестку в сессии "Принцип нелокальности: международный диалог для сохранения природы", сообщили организаторы форума.