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Благоустройство началось у будущего вокзала "Царицыно" на юге Москвы - РИА Новости, 02.06.2025
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Благоустройство началось у будущего вокзала "Царицыно" на юге Москвы
Благоустройство началось у будущего вокзала "Царицыно" на юге Москвы - РИА Новости, 02.06.2025
Благоустройство началось у будущего вокзала "Царицыно" на юге Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территорий, прилегающих к будущему городскому вокзалу "Царицыно" на юге... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T09:39:00+03:00
2025-06-02T09:39:00+03:00
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общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территорий, прилегающих к будущему городскому вокзалу "Царицыно" на юге столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Стартовало благоустройство возле будущего городского вокзала "Царицыно" на юге Москвы… Главная задача - организовать удобные подходы и подъезды к станциям метро и МЦД, создать условия для комфортной пересадки между разными видами транспорта, улучшить доступность музея-заповедника "Царицыно". В зону работ вошли улицы Каспийская, Луганская, Товарищеская, Веселая и Солнечная", - рассказал Бирюков. По его словам, в настоящее время установлен строительный городок, ограждения с сигнальными фонарями и информационными баннерами. Для пешеходов организованы проходы. Заммэра пояснил, что воздушные линии уберут под землю в кабельную канализацию протяженностью 4,4 километра, что позволитулучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Дополнительно проложат ливневую систему. "Расширим тротуары и заменим их покрытие, общая площадь пешеходной зоны превысит 19 тысяч квадратных метров. На проезжей части и во внутридворовых проездах уложим почти 16 тысяч "квадратов" асфальта, нерегулируемые пешеходные переходы оснастим опорами контрастного освещения, организуем парковочные карманы и велопарковки. Установим 165 фонарей с энергоэффективными светильниками. Для пассажиров общественного транспорта смонтируемновый остановочный павильон, еще два перенесем в более удобные места", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на пересечении улиц Луганской и Товарищеской обновят небольшой сквер, там заменят покрытия дорожек, установят современные уличные торшеры, скамейки для отдыха, разобьют газон и высадят зеленые насаждения. Станет более комфортным и пространство около выхода из метро "Царицыно" - там заменят покрытие пешеходной зоны, поставят лавочки, приведут в порядок газон. Завершить работы планируется до конца этого года.
https://ria.ru/20250517/moskva-2017548664.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Благоустройство началось у будущего вокзала "Царицыно" на юге Москвы

Бирюков: благоустройство началось у будущего вокзала "Царицыно" на юге Москвы

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкДевушка в музее-заповеднике "Царицыно" в Москве
Девушка в музее-заповеднике Царицыно в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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Девушка в музее-заповеднике "Царицыно" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территорий, прилегающих к будущему городскому вокзалу "Царицыно" на юге столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Стартовало благоустройство возле будущего городского вокзала "Царицыно" на юге Москвы… Главная задача - организовать удобные подходы и подъезды к станциям метро и МЦД, создать условия для комфортной пересадки между разными видами транспорта, улучшить доступность музея-заповедника "Царицыно". В зону работ вошли улицы Каспийская, Луганская, Товарищеская, Веселая и Солнечная", - рассказал Бирюков.
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По его словам, в настоящее время установлен строительный городок, ограждения с сигнальными фонарями и информационными баннерами. Для пешеходов организованы проходы.
Заммэра пояснил, что воздушные линии уберут под землю в кабельную канализацию протяженностью 4,4 километра, что позволитулучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Дополнительно проложат ливневую систему.
"Расширим тротуары и заменим их покрытие, общая площадь пешеходной зоны превысит 19 тысяч квадратных метров. На проезжей части и во внутридворовых проездах уложим почти 16 тысяч "квадратов" асфальта, нерегулируемые пешеходные переходы оснастим опорами контрастного освещения, организуем парковочные карманы и велопарковки. Установим 165 фонарей с энергоэффективными светильниками. Для пассажиров общественного транспорта смонтируемновый остановочный павильон, еще два перенесем в более удобные места", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на пересечении улиц Луганской и Товарищеской обновят небольшой сквер, там заменят покрытия дорожек, установят современные уличные торшеры, скамейки для отдыха, разобьют газон и высадят зеленые насаждения.
Станет более комфортным и пространство около выхода из метро "Царицыно" - там заменят покрытие пешеходной зоны, поставят лавочки, приведут в порядок газон. Завершить работы планируется до конца этого года.
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