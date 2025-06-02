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В Москве при пожаре в подземном паркинге спасли шесть человек
В Москве при пожаре в подземном паркинге спасли шесть человек - РИА Новости, 02.06.2025
В Москве при пожаре в подземном паркинге спасли шесть человек
Шесть человек спасены при пожаре в подземном паркинге на Краснобогатырской улице в Москве, где горели два автомобиля, сообщило ГУ МЧС столицы. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T07:50:00+03:00
2025-06-02T07:50:00+03:00
2025-06-02T07:50:00+03:00
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Шесть человек спасены при пожаре в подземном паркинге на Краснобогатырской улице в Москве, где горели два автомобиля, сообщило ГУ МЧС столицы. "На Краснобогатырской улице произошло возгорание двух автомобилей на минус первом этаже подземного паркинга. С помощью спасустройств огнеборцы спасли шесть человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что пожар ликвидировали 30 сотрудников и десять единиц техники МЧС России. "Сведений о пострадавших не поступало", - добавили в ГУ МЧС.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве при пожаре в подземном паркинге спасли шесть человек
МЧС: при пожаре в подземном паркинге в Москве спасли шесть человек