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В Москве при пожаре в подземном паркинге спасли шесть человек

В Москве при пожаре в подземном паркинге спасли шесть человек - РИА Новости, 02.06.2025

В Москве при пожаре в подземном паркинге спасли шесть человек

Шесть человек спасены при пожаре в подземном паркинге на Краснобогатырской улице в Москве, где горели два автомобиля, сообщило ГУ МЧС столицы. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T07:50:00+03:00

2025-06-02T07:50:00+03:00

2025-06-02T07:50:00+03:00

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Шесть человек спасены при пожаре в подземном паркинге на Краснобогатырской улице в Москве, где горели два автомобиля, сообщило ГУ МЧС столицы. "На Краснобогатырской улице произошло возгорание двух автомобилей на минус первом этаже подземного паркинга. С помощью спасустройств огнеборцы спасли шесть человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что пожар ликвидировали 30 сотрудников и десять единиц техники МЧС России. "Сведений о пострадавших не поступало", - добавили в ГУ МЧС.

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)