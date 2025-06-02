https://ria.ru/20250602/moskva-2020323008.html

Предприятия Москвы создают оборудование для людей с особенностями здоровья

Предприятия Москвы создают оборудование для людей с особенностями здоровья - РИА Новости, 02.06.2025

Предприятия Москвы создают оборудование для людей с особенностями здоровья

Предприятия на территории столицы занимаются производством продукции для улучшения качества жизни людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья,... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T07:13:00+03:00

2025-06-02T07:13:00+03:00

2025-06-02T07:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

поддержка бизнеса

производство

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Предприятия на территории столицы занимаются производством продукции для улучшения качества жизни людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, заявил в понедельник министр столичного правительства, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.В Москве уделяется особое внимание созданию доступной городской среды. В городе постоянно совершенствуются свои программы и проекты, чтобы стать более комфортной для маломобильных граждан. Городские пространства спроектированы под нужды людей с особенностями здоровья, а предприятия выпускают для них необходимую продукцию."Столичные компании производят инновационную, качественную и конкурентоспособную продукцию для людей с особенностями здоровья: протезы, ортопедическую обувь, корректирующие корсеты, спортивное оборудование и другие товары. С поддержкой города компании расширяют ассортимент и развивают производство для обеспечения потребителей всеми необходимыми изделиями", — приводит пресс-служба департамента слова Гарбузова.Министр добавил, что столичные предприятия внедряют в свою продукцию цифровые технологии, которые делают ее еще более удобной для пользователей.Отмечается, что московский производитель бионических и пневматических протезов ног Steplife создал новые алгоритмы на базе AI для своего серийного бионического протеза. В устройство будут заложены группы паттернов движения ног: конфигурации человеческой ходьбы, бег, различные виды наклонов сгибаний и приседаний. Планируется начать внедрение в июне 2025 года.В свою очередь, гендиректор компании Иван Худяков заявил, что для протеза было разработано мобильное приложение, позволяющее гибко настраивать двигательную активность.Кроме того, другая московская компания "КЕНГУРУ.ПРО" выпускает инклюзивное спортивное оборудование для лиц с особенностями здоровья. На многих площадках компании, установленных в столице, уже имеется инклюзивное оборудование для активного досуга спортсменов с особенностями здоровья, например, брусья и турники с вертикальными поручнями.На сегодняшний день предприятие существенно расширяет производство. В 2024 году компания инвестировала порядка 200 миллионов рублей в развитие новых видов инклюзивного и детского оборудования для городских парков и рекреационных зон.Ранее Гарбузов сообщал, что новая образовательная продукция резидента особой экономической зоны "Технополис Москва" была включена в реестр промышленной продукции Минпромторга России.

https://ria.ru/20250601/nabory-2020275572.html

https://ria.ru/20250601/liksutov-2020182965.html

https://ria.ru/20250531/liksutov-2020127152.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса , производство, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)