https://ria.ru/20250602/moshenniki-2020422636.html

В Петербурге раскрыли группу мошенников, укравших более 15 миллионов рублей

В Петербурге раскрыли группу мошенников, укравших более 15 миллионов рублей - РИА Новости, 02.06.2025

В Петербурге раскрыли группу мошенников, укравших более 15 миллионов рублей

Полицейские в Петербурге ликвидировали узел связи зарубежных телефонных мошенников, обманувших россиян на 15 миллионов рублей, сообщила представитель МВД РФ... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T12:10:00+03:00

2025-06-02T12:10:00+03:00

2025-06-02T12:10:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

россия

ирина волк

мошенничество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019342630_0:186:2979:1862_1920x0_80_0_0_91e78da2504162d4190ca3b72e0e9e76.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Полицейские в Петербурге ликвидировали узел связи зарубежных телефонных мошенников, обманувших россиян на 15 миллионов рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Узел связи зарубежных телефонных мошенников ликвидировали мои коллеги из киберполиции ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области", - написала Волк в Telegram-канале. Следствие предварительно установило, что фигуранты нашли работу на одном из популярных онлайн-сервисов объявлений. Они откликнулись на вакансию и получили указание от анонимного куратора поехать в город на Неве для обеспечения технической поддержки оборудования кол-центра за 150 тысяч рублей в месяц. Мужчины согласились и приехали в Санкт-Петербург, где через сервис доставки получили необходимую технику и арендовали квартиру для её установки. Через оборудованный узел связи совершался массовый обзвон россиян из заграницы, перенаправлялся трафик и подменялись зарубежные абонентские номера. "Тем самым злоумышленники содействовали обману десятков россиян из различных регионов страны и хищению их денежных средств. Общая сумма ущерба составляет свыше 15 млн рублей", - уточнила Волк. По её словам, полицейские задержали подозреваемых и провели обыск в арендуемом ими жилом помещении, откуда изъяли сим-боксы, ноутбуки, телефоны, банковские карты, а также около полутора тысяч сим-карт. Назначено проведение экспертиз и исследований. По версии следствия, от действий задержанных пострадал петербуржец, лишившийся 700 тысяч рублей. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество). Один из фигурантов заключен под стражу, второму избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полиция продолжает розыск возможных соучастников мошенников, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250530/peterburg-2019899864.html

https://ria.ru/20250531/moskva-2020091351.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия, ирина волк, мошенничество