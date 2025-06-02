https://ria.ru/20250602/moldaviya-2020520820.html

В Кишиневе прошли одиночные пикеты с требованием отставки властей

В Кишиневе прошли одиночные пикеты с требованием отставки властей - РИА Новости, 02.06.2025

В Кишиневе прошли одиночные пикеты с требованием отставки властей

Активисты оппозиционного молдавского блока "Победа" провели в разных районах Кишинева одиночные пикеты с требованием отставки властей, сообщает в понедельник... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T18:04:00+03:00

2025-06-02T18:04:00+03:00

2025-06-02T18:04:00+03:00

в мире

молдавия

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КИШИНЕВ, 2 июн - РИА Новости. Активисты оппозиционного молдавского блока "Победа" провели в разных районах Кишинева одиночные пикеты с требованием отставки властей, сообщает в понедельник пресс-служба молодежного крыла политформирования "Победа молодых". "Сегодня активисты "Победы молодых" вышли с одиночными пикетами в самых оживленных локациях во всех секторах Кишинева. Они не боятся говорить правду и требуют отставки антинародной власти ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале молодежного движения. Отмечается, что молодежь выступает за справедливость, свободу слова, право жить достойно в своей стране. "Пока ПДС разрушают экономику и гонят молодежь за границу, мы остаемся и боремся. За победу — не на словах, а на деле", - подчеркивается в сообщении. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250602/moldaviya-2020363441.html

https://ria.ru/20250602/sojuz-2020393354.html

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в мире, молдавия, евгения гуцул, московский комсомолец