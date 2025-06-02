https://ria.ru/20250602/mishustin-2020556535.html

Мишустин примет участие в конференции ЦИПР-2025

Мишустин примет участие в конференции ЦИПР-2025 - РИА Новости, 02.06.2025

Мишустин примет участие в конференции ЦИПР-2025

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник примет участие в работе ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде,... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T21:19:00+03:00

2025-06-02T21:19:00+03:00

2025-06-02T21:19:00+03:00

экономика

технологии

россия

нижний новгород

михаил мишустин

денис мантуров

дмитрий григоренко

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник примет участие в работе ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде, сообщила пресс-служба правительства РФ. "Третьего июня Михаил Мишустин выступит на пленарной сессии 10-й конференции ЦИПР "Цифровая независимость промышленной России" и осмотрит экспозицию выставки", - рассказали в пресс-службе кабмина. Вместе с ним в мероприятии примут участие первый зампред правительства Денис Мантуров, вице-премьер Дмитрий Григоренко, глава Минпромторга Антон Алиханов, министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Десятая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) проходит в Нижнем Новгороде со 2 по 5 июня. В деловых сессиях и в выставке примут участие представители более 30 стран, в том числе крупные иностранные компании. На выставочной экспозиции представлены международные решения китайских, индийских, кубинских и белорусских компаний. Помимо этого, на полях ЦИПР состоится Глобальный цифровой форум, который станет платформой для обмена опытом и заключения взаимовыгодных партнерств между странами.

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экономика, технологии, россия, нижний новгород, михаил мишустин, денис мантуров, дмитрий григоренко, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)