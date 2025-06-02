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Поздняя беременность и тайный муж: скандалы Марии Мироновой

Поздняя беременность и тайный муж: скандалы Марии Мироновой - РИА Новости, 02.06.2025

Поздняя беременность и тайный муж: скандалы Марии Мироновой

У дочери актеров Андрея Миронова и Екатерины Градовой никогда не возникало вопросов, кем она будет. Мария Миронова сделала успешную карьеру, снявшись в десятках РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T18:56:00+03:00

2025-06-02T18:56:00+03:00

2025-06-02T18:56:00+03:00

шоубиз

ссср

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андрей миронов

вгик

ленком

российская академия наук

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. У дочери актеров Андрея Миронова и Екатерины Градовой никогда не возникало вопросов, кем она будет. Мария Миронова сделала успешную карьеру, снявшись в десятках фильмов. Ее личная жизнь не раз становилась предметом бурных обсуждений, но сама актриса, которой на днях исполнилось 52 года, предпочитала держать её в тайне. Что же известно?На сцену вышла в шестилетнем возрастеЕщё в детстве Мария дебютировала на экране, сыграв в фильме "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна".Причем в первый раз на сцену она вышла ещё за два года до съёмок в кино, когда бабушка, актриса Раиса Градова, впервые вывела шестилетнюю внучку на подмостки в спектакле "Декамерон" театра имени Гоголя.После окончания средней школы № 113 в Дегтярном переулке поступила в Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина. Но проучилась там совсем недолго.На первом курсе Мария выходит замуж за бизнесмена Игоря Удалова, президента телевизионной компании World Fashion Channel International, а вскоре становится матерью сына Андрея.Благодаря Удалову и его помощи Мария смогла сделать осознанный шаг в сторону профессии: забрав документы из Щукинского, она поступила во ВГИК и впервые по-настоящему поняла, чего хочет от профессии вообще и от себя в частности.Впоследствии она отмечала, что без поддержки первого мужа вряд ли смогла бы реализоваться как актриса, ведь именно Удалов предоставил ей возможность учиться и сосредоточиться на становлении в профессии.Во ВГИКе Мария окончательно сформировалась как актриса. Окончив институт, Миронова присоединилась к труппе театра "Ленком", где быстро завоёвывает признание.Второй мужСпустя семь лет брак распался, супруги разошлись мирно, без скандала, актриса подчёркивала, что сохранила с отцом своего старшего сына прекрасные отношения.Ходили слухи, что причиной расставания стал ставший впоследствии её вторым мужем советник президента РАН Дмитрий Клоков, который был моложе её на семь лет. Но никаких подтверждений этому не было, и актриса старалась не давать повода для домыслов.Их брак также не стал "на всю жизнь", продлился всего пять лет и завершился так же спокойно, как и начался. Миронова и тут не стала объяснять причин расставания.Тайный бракПосле развода с Дмитрием Клоковым Мария Миронова на некоторое время ушла со страниц светской хроники и не спешила афишировать свою личную жизнь.Правда, вскоре она вновь появилась в свете — в компании Алексея Макарова, коллеги по цеху и сына легендарной Любови Полищук. Сразу же поползли слухи об их романе. Сам Алексей однажды признался: они с Марией поженились ещё в ноябре 2011 года.Союз был совсем недолгим, совместная работа в фильме "Три мушкетёра" послужила причиной того, что в отношениях пары произошёл разрыв.Макаров не дал никаких комментариев, а Миронова и вовсе опровергла сам факт брака, назвав разговоры о нём выдумкой журналистов.По её словам, они с Алексеем были просто старыми добрыми друзьями, и тёплое общение длилось без какого-то романтического подтекста.Второй тайный бракПосле этого актриса в течение ряда лет старательно скрывала свою личную жизнь вплоть до 2019 года, когда Мария неожиданно опубликовала видео из путешествия по Микенам, где было явно видно, что она беременна.Информацией об отце будущего ребёнка Миронова делилась очень осторожно. Сначала она призналась, что уже давно замужем, а её супруг никак не связан с миром кино.Но тут же пошли слухи, что Мария живёт с Андреем Сорокой — коллегой, который намного её младше.Беременность проходила нелегко, однако в итоге на свет появился здоровый мальчик, которого назвали Фёдором.Ее отец якобы не верил в СССРВ январе 2024 года актриса вновь оказалась в центре внимания общественности, который был вызван словами актрисы о том, что её отец, Андрей Миронов, якобы не верил в советский строй и не стремился к государственным наградам.Эти высказывания вызвали критику со стороны Станислава Садальского, назвавшего заявление Марии недостоверным и припомнил, что дети знаменитостей нередко искажают факты.Актриса отреагировала очень бурно: назвала коллегу лжецом, стремящимся нажиться на чужой славе.Сейчас в свои 52 года актриса продолжает сниматься, в этом году она появится в лентах "Роднина", "Берлинская жара" и в продолжении сериала "Постучись в мою дверь в Москве".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ссср, мария миронова, андрей миронов, вгик, ленком, российская академия наук