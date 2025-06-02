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Поздняя беременность и тайный муж: скандалы Марии Мироновой - РИА Новости, 02.06.2025
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Шоубиз
 
18:56 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/mironova-2020532612.html
Поздняя беременность и тайный муж: скандалы Марии Мироновой
Поздняя беременность и тайный муж: скандалы Марии Мироновой - РИА Новости, 02.06.2025
Поздняя беременность и тайный муж: скандалы Марии Мироновой
У дочери актеров Андрея Миронова и Екатерины Градовой никогда не возникало вопросов, кем она будет. Мария Миронова сделала успешную карьеру, снявшись в десятках РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T18:56:00+03:00
2025-06-02T18:56:00+03:00
шоубиз
ссср
мария миронова
андрей миронов
вгик
ленком
российская академия наук
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. У дочери актеров Андрея Миронова и Екатерины Градовой никогда не возникало вопросов, кем она будет. Мария Миронова сделала успешную карьеру, снявшись в десятках фильмов. Ее личная жизнь не раз становилась предметом бурных обсуждений, но сама актриса, которой на днях исполнилось 52 года, предпочитала держать её в тайне. Что же известно?На сцену вышла в шестилетнем возрастеЕщё в детстве Мария дебютировала на экране, сыграв в фильме "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна".Причем в первый раз на сцену она вышла ещё за два года до съёмок в кино, когда бабушка, актриса Раиса Градова, впервые вывела шестилетнюю внучку на подмостки в спектакле "Декамерон" театра имени Гоголя.После окончания средней школы № 113 в Дегтярном переулке поступила в Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина. Но проучилась там совсем недолго.На первом курсе Мария выходит замуж за бизнесмена Игоря Удалова, президента телевизионной компании World Fashion Channel International, а вскоре становится матерью сына Андрея.Благодаря Удалову и его помощи Мария смогла сделать осознанный шаг в сторону профессии: забрав документы из Щукинского, она поступила во ВГИК и впервые по-настоящему поняла, чего хочет от профессии вообще и от себя в частности.Впоследствии она отмечала, что без поддержки первого мужа вряд ли смогла бы реализоваться как актриса, ведь именно Удалов предоставил ей возможность учиться и сосредоточиться на становлении в профессии.Во ВГИКе Мария окончательно сформировалась как актриса. Окончив институт, Миронова присоединилась к труппе театра "Ленком", где быстро завоёвывает признание.Второй мужСпустя семь лет брак распался, супруги разошлись мирно, без скандала, актриса подчёркивала, что сохранила с отцом своего старшего сына прекрасные отношения.Ходили слухи, что причиной расставания стал ставший впоследствии её вторым мужем советник президента РАН Дмитрий Клоков, который был моложе её на семь лет. Но никаких подтверждений этому не было, и актриса старалась не давать повода для домыслов.Их брак также не стал "на всю жизнь", продлился всего пять лет и завершился так же спокойно, как и начался. Миронова и тут не стала объяснять причин расставания.Тайный бракПосле развода с Дмитрием Клоковым Мария Миронова на некоторое время ушла со страниц светской хроники и не спешила афишировать свою личную жизнь.Правда, вскоре она вновь появилась в свете — в компании Алексея Макарова, коллеги по цеху и сына легендарной Любови Полищук. Сразу же поползли слухи об их романе. Сам Алексей однажды признался: они с Марией поженились ещё в ноябре 2011 года.Союз был совсем недолгим, совместная работа в фильме "Три мушкетёра" послужила причиной того, что в отношениях пары произошёл разрыв.Макаров не дал никаких комментариев, а Миронова и вовсе опровергла сам факт брака, назвав разговоры о нём выдумкой журналистов.По её словам, они с Алексеем были просто старыми добрыми друзьями, и тёплое общение длилось без какого-то романтического подтекста.Второй тайный бракПосле этого актриса в течение ряда лет старательно скрывала свою личную жизнь вплоть до 2019 года, когда Мария неожиданно опубликовала видео из путешествия по Микенам, где было явно видно, что она беременна.Информацией об отце будущего ребёнка Миронова делилась очень осторожно. Сначала она призналась, что уже давно замужем, а её супруг никак не связан с миром кино.Но тут же пошли слухи, что Мария живёт с Андреем Сорокой — коллегой, который намного её младше.Беременность проходила нелегко, однако в итоге на свет появился здоровый мальчик, которого назвали Фёдором.Ее отец якобы не верил в СССРВ январе 2024 года актриса вновь оказалась в центре внимания общественности, который был вызван словами актрисы о том, что её отец, Андрей Миронов, якобы не верил в советский строй и не стремился к государственным наградам.Эти высказывания вызвали критику со стороны Станислава Садальского, назвавшего заявление Марии недостоверным и припомнил, что дети знаменитостей нередко искажают факты.Актриса отреагировала очень бурно: назвала коллегу лжецом, стремящимся нажиться на чужой славе.Сейчас в свои 52 года актриса продолжает сниматься, в этом году она появится в лентах "Роднина", "Берлинская жара" и в продолжении сериала "Постучись в мою дверь в Москве".
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РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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ссср, мария миронова, андрей миронов, вгик, ленком, российская академия наук
Шоубиз, СССР, Мария Миронова, Андрей Миронов, ВГИК, Ленком, Российская академия наук

Поздняя беременность и тайный муж: скандалы Марии Мироновой

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАктриса Мария Миронова
Актриса Мария Миронова - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. У дочери актеров Андрея Миронова и Екатерины Градовой никогда не возникало вопросов, кем она будет. Мария Миронова сделала успешную карьеру, снявшись в десятках фильмов. Ее личная жизнь не раз становилась предметом бурных обсуждений, но сама актриса, которой на днях исполнилось 52 года, предпочитала держать её в тайне. Что же известно?

На сцену вышла в шестилетнем возрасте

Ещё в детстве Мария дебютировала на экране, сыграв в фильме "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна".
Причем в первый раз на сцену она вышла ещё за два года до съёмок в кино, когда бабушка, актриса Раиса Градова, впервые вывела шестилетнюю внучку на подмостки в спектакле "Декамерон" театра имени Гоголя.
© РИА Новости / Михаил Фомичев  | Перейти в медиабанкРепетиция премьерного показа спектакля "Визит дамы" в театре "Ленком"
Репетиция премьерного показа спектакля Визит дамы в театре Ленком - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Репетиция премьерного показа спектакля "Визит дамы" в театре "Ленком"
После окончания средней школы № 113 в Дегтярном переулке поступила в Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина. Но проучилась там совсем недолго.
На первом курсе Мария выходит замуж за бизнесмена Игоря Удалова, президента телевизионной компании World Fashion Channel International, а вскоре становится матерью сына Андрея.
Благодаря Удалову и его помощи Мария смогла сделать осознанный шаг в сторону профессии: забрав документы из Щукинского, она поступила во ВГИК и впервые по-настоящему поняла, чего хочет от профессии вообще и от себя в частности.
Впоследствии она отмечала, что без поддержки первого мужа вряд ли смогла бы реализоваться как актриса, ведь именно Удалов предоставил ей возможность учиться и сосредоточиться на становлении в профессии.
© Иллюстрация РИА НовостиЕкатерина Градова и Мария Миронова
Екатерина Градова и Мария Миронова - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Иллюстрация РИА Новости
Екатерина Градова и Мария Миронова
Во ВГИКе Мария окончательно сформировалась как актриса. Окончив институт, Миронова присоединилась к труппе театра "Ленком", где быстро завоёвывает признание.

Второй муж

Спустя семь лет брак распался, супруги разошлись мирно, без скандала, актриса подчёркивала, что сохранила с отцом своего старшего сына прекрасные отношения.
Ходили слухи, что причиной расставания стал ставший впоследствии её вторым мужем советник президента РАН Дмитрий Клоков, который был моложе её на семь лет. Но никаких подтверждений этому не было, и актриса старалась не давать повода для домыслов.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Мария Миронова с семьей
Актриса Мария Миронова с семьей - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актриса Мария Миронова с семьей
Их брак также не стал "на всю жизнь", продлился всего пять лет и завершился так же спокойно, как и начался. Миронова и тут не стала объяснять причин расставания.

Тайный брак

После развода с Дмитрием Клоковым Мария Миронова на некоторое время ушла со страниц светской хроники и не спешила афишировать свою личную жизнь.
Правда, вскоре она вновь появилась в свете — в компании Алексея Макарова, коллеги по цеху и сына легендарной Любови Полищук. Сразу же поползли слухи об их романе. Сам Алексей однажды признался: они с Марией поженились ещё в ноябре 2011 года.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Алексей Макаров
Актер Алексей Макаров - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актер Алексей Макаров
Союз был совсем недолгим, совместная работа в фильме "Три мушкетёра" послужила причиной того, что в отношениях пары произошёл разрыв.
Макаров не дал никаких комментариев, а Миронова и вовсе опровергла сам факт брака, назвав разговоры о нём выдумкой журналистов.
По её словам, они с Алексеем были просто старыми добрыми друзьями, и тёплое общение длилось без какого-то романтического подтекста.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Мария Миронова
Актриса Мария Миронова - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актриса Мария Миронова

Второй тайный брак

После этого актриса в течение ряда лет старательно скрывала свою личную жизнь вплоть до 2019 года, когда Мария неожиданно опубликовала видео из путешествия по Микенам, где было явно видно, что она беременна.
Информацией об отце будущего ребёнка Миронова делилась очень осторожно. Сначала она призналась, что уже давно замужем, а её супруг никак не связан с миром кино.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМария Миронова
Премьера фильма режиссера Джона Фавро Железный человек 2 - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Мария Миронова. Архивное фото
Но тут же пошли слухи, что Мария живёт с Андреем Сорокой — коллегой, который намного её младше.
Беременность проходила нелегко, однако в итоге на свет появился здоровый мальчик, которого назвали Фёдором.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПресс-показ спектакля Театра Наций "Калигула"
Пресс-показ спектакля Театра Наций Калигула - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Пресс-показ спектакля Театра Наций "Калигула"

Ее отец якобы не верил в СССР

В январе 2024 года актриса вновь оказалась в центре внимания общественности, который был вызван словами актрисы о том, что её отец, Андрей Миронов, якобы не верил в советский строй и не стремился к государственным наградам.
Эти высказывания вызвали критику со стороны Станислава Садальского, назвавшего заявление Марии недостоверным и припомнил, что дети знаменитостей нередко искажают факты.
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАктер Станислав Садальский
Актер Станислав Садальский - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Актер Станислав Садальский
Актриса отреагировала очень бурно: назвала коллегу лжецом, стремящимся нажиться на чужой славе.
Сейчас в свои 52 года актриса продолжает сниматься, в этом году она появится в лентах "Роднина", "Берлинская жара" и в продолжении сериала "Постучись в мою дверь в Москве".
 
ШоубизСССРМария МироноваАндрей МироновВГИКЛенкомРоссийская академия наук
 
 
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