https://ria.ru/20250602/mintsifry-2020552044.html

Минцифры допустило использование частот "золотого диапазона" для 5G

Минцифры допустило использование частот "золотого диапазона" для 5G - РИА Новости, 02.06.2025

Минцифры допустило использование частот "золотого диапазона" для 5G

Минцифры России допускает возможность использования частот "золотого диапазона" для 5G в некоторых регионах, заявил глава министерства Максут Шадаев во время... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T20:33:00+03:00

2025-06-02T20:33:00+03:00

2025-06-02T20:33:00+03:00

технологии

россия

максут шадаев

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Минцифры России допускает возможность использования частот "золотого диапазона" для 5G в некоторых регионах, заявил глава министерства Максут Шадаев во время выступления на конференции ЦИПР-2025. "Золотой диапазон" - это полоса 3,4-3,8 ГГц, которая считается наилучшей для высокоскоростной передачи данных в формате 5G. Сейчас он занят большим количеством пользователей, в том числе спецслужбами. Вопрос высвобождения этого диапазона для 5G обсуждается уже долгое время. "Что касается "золотого диапазона", здесь главный вопрос все-таки, это, скорее всего,… если начнем обсуждать, то это города-миллионники, … но как бы не в центре нашей страны. Будем пытаться частные решения согласовывать, с них начнем", - сказал Шадаев. По его словам, если решение возможно, то можно начать с городов, расположенных дальше от центра. В апреле Шадаев говорил о том, что министерство возобновило дискуссию по "золотому диапазону" частот, который сейчас занят спецслужбами.

https://ria.ru/20250602/mintsifry-2020550993.html

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технологии, россия, максут шадаев, общество