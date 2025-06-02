https://ria.ru/20250602/minoborony-2020425853.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Запада" за сутки

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Запада" за сутки - РИА Новости, 02.06.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Запада" за сутки

Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям семи украинских бригад, противник потерял более 205 военнослужащих, сообщили РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T12:25:00+03:00

2025-06-02T12:25:00+03:00

2025-06-02T12:29:00+03:00

россия

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вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям семи украинских бригад, противник потерял более 205 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Петровка, Новый Мир Харьковской области, Волчий Яр, Ямполь, Красный Лиман и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства."ВСУ потеряли более 205 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и два артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Великобритании. Уничтожены три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250602/naemnitsa-2020411742.html

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россия, вооруженные силы украины, безопасность