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В Красноярске возбудили уголовное дело после гибели мигранта на стройке
В Красноярске возбудили уголовное дело после гибели мигранта на стройке - РИА Новости, 02.06.2025
В Красноярске возбудили уголовное дело после гибели мигранта на стройке
Уголовное дело возбуждено после гибели гражданина Таджикистана, на которого с высоты 17-го этажа на стройке в Красноярске упал железный контейнер, сообщили... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T13:22:00+03:00
2025-06-02T13:22:00+03:00
2025-06-02T13:22:00+03:00
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КРАСНОЯРСК, 2 июн – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели гражданина Таджикистана, на которого с высоты 17-го этажа на стройке в Красноярске упал железный контейнер, сообщили журналистам в региональном управлении СК РФ. Ранее ведомство сообщало, что утром в понедельник на строительной площадке жилого комплекса на 42-летнего мужчину с высоты 17-го этажа упала грузоподъемная люлька. В результате полученных травм он скончался на месте происшествия. В пресс-службе регионального СУСК уточнили РИА Новости, что погибший является гражданином Таджикистана. "Следственным отделом… возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего в результате падения на него металлического контейнера на строительной площадке… по части 2 статьи 216 УК РФ "нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении. По уточненной информации ведомства, на мужчину упал большой металлический контейнер для мусора, закрепленный на подъемном кране. Гражданин Таджикистана выполнял функции разнорабочего на строительной площадке, в подрядной организации официально трудоустроен не был. По данным краевой прокуратуры, застройщиком является ООО СЗ "Уютный дом 2004" группы компаний "Ментал-плюс".
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происшествия, жилье, красноярск, россия
Происшествия, Жилье, Красноярск, Россия
В Красноярске возбудили уголовное дело после гибели мигранта на стройке
В Красноярске возбуждено уголовное дело после гибели мигранта на стройке
КРАСНОЯРСК, 2 июн – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели гражданина Таджикистана, на которого с высоты 17-го этажа на стройке в Красноярске упал железный контейнер, сообщили журналистам в региональном управлении СК РФ.
Ранее ведомство сообщало, что утром в понедельник на строительной площадке жилого комплекса на 42-летнего мужчину с высоты 17-го этажа упала грузоподъемная люлька. В результате полученных травм он скончался на месте происшествия. В пресс-службе регионального СУСК уточнили РИА Новости, что погибший является гражданином Таджикистана.
"Следственным отделом… возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего в результате падения на него металлического контейнера на строительной площадке… по части 2 статьи 216 УК РФ
"нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.
По уточненной информации ведомства, на мужчину упал большой металлический контейнер для мусора, закрепленный на подъемном кране. Гражданин Таджикистана выполнял функции разнорабочего на строительной площадке, в подрядной организации официально трудоустроен не был.
По данным краевой прокуратуры, застройщиком является ООО СЗ "Уютный дом 2004" группы компаний "Ментал-плюс".