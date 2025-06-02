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Россия предложила выборы на Украине после снятия военного положения - РИА Новости, 02.06.2025
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20:25 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/memorandum-2020551145.html
Россия предложила выборы на Украине после снятия военного положения
Россия предложила выборы на Украине после снятия военного положения - РИА Новости, 02.06.2025
Россия предложила выборы на Украине после снятия военного положения
Меморандум РФ предполагает выборы на Украине не позднее 100 дней после отмены военного положения, говорится в полученном РИА Новости документе. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T20:25:00+03:00
2025-06-02T20:25:00+03:00
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верховная рада украины
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Меморандум РФ предполагает выборы на Украине не позднее 100 дней после отмены военного положения, говорится в полученном РИА Новости документе. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле в понедельник, встреча длилась больше часа во дворце Чираган. "Отмена военного положения на Украине; объявление даты проведения выборов президента Украины и Верховной Рады, которые должны состояться не позднее 100 дней после отмены военного положения", - указано в тексте пакетного предложения, прописанном как один из вариантов условий прекращения огня.
https://ria.ru/20250602/memorandum-2020539245.html
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в мире, украина, россия, стамбул, верховная рада украины, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Украина, Россия, Стамбул, Верховная Рада Украины, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Россия предложила выборы на Украине после снятия военного положения

Меморандум России предполагает выборы на Украине после отмены военного положения

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры
Флаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Флаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Меморандум РФ предполагает выборы на Украине не позднее 100 дней после отмены военного положения, говорится в полученном РИА Новости документе.
Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле в понедельник, встреча длилась больше часа во дворце Чираган.
"Отмена военного положения на Украине; объявление даты проведения выборов президента Украины и Верховной Рады, которые должны состояться не позднее 100 дней после отмены военного положения", - указано в тексте пакетного предложения, прописанном как один из вариантов условий прекращения огня.
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В миреУкраинаРоссияСтамбулВерховная Рада УкраиныВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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