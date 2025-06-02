https://ria.ru/20250602/memorandum-2020543902.html

Меморандум России по Украине состоит из нескольких разделов

Меморандум России по Украине состоит из нескольких разделов - РИА Новости, 02.06.2025

Меморандум России по Украине состоит из нескольких разделов

Меморандум России на переговорах с Украиной, текст которого есть в распоряжении РИА Новости, состоит из нескольких разделов, посвященных миру и прекращению... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T19:46:00+03:00

2025-06-02T19:46:00+03:00

2025-06-02T19:51:00+03:00

в мире

россия

украина

стамбул

владимир мединский

владимир путин

дмитрий песков

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Меморандум России на переговорах с Украиной, текст которого есть в распоряжении РИА Новости, состоит из нескольких разделов, посвященных миру и прекращению огня. Первый раздел посвящен основным параметрам окончательного урегулирования, второй - условиям прекращения огня. Кроме того, в третьем разделе прописана последовательность шагов и сроки их реализации. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000. Он также отметил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Кроме того, Мединский заявил о готовности РФ продолжать переговоры с Украиной. Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования конфликта, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса". Второй раунд прямых переговоров между делегациями РФ и Украины, которые шли на русском языке, завершился в Стамбуле. Встреча длилась больше часа.

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020304686.html

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020487432.html

россия

украина

стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, стамбул, владимир мединский, владимир путин, дмитрий песков, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле