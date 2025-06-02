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Мединский рассказал о второй части меморандума по перемирию - РИА Новости, 02.06.2025
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17:53 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/memorandum-2020518812.html
Мединский рассказал о второй части меморандума по перемирию
Мединский рассказал о второй части меморандума по перемирию - РИА Новости, 02.06.2025
Мединский рассказал о второй части меморандума по перемирию
Вторая часть российского меморандума о шагах для полноценного прекращения огня предусматривает вариативность, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T17:53:00+03:00
2025-06-02T17:53:00+03:00
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владимир мединский
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Вторая часть российского меморандума о шагах для полноценного прекращения огня предусматривает вариативность, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. В понедельник в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины, он продолжался более часа. "Вторая часть - какие сделать шаги, чтобы было возможно полноценное прекращение огня, причем во второй части даже есть вариативность: поступить по этому пути или по этому пути", - сказал Мединский журналистам, комментируя содержание переданного турецкой стороне российского меморандума.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, стамбул, украина, владимир мединский, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Россия, Стамбул, Украина, Владимир Мединский, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Мединский рассказал о второй части меморандума по перемирию

Мединский: в части меморандума о шагах для прекращения огня есть вариативность

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента России Владимир Мединский на прямых переговорах между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Помощник президента России Владимир Мединский на прямых переговорах между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Помощник президента России Владимир Мединский на прямых переговорах между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Вторая часть российского меморандума о шагах для полноценного прекращения огня предусматривает вариативность, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.
В понедельник в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины, он продолжался более часа.
«
"Вторая часть - какие сделать шаги, чтобы было возможно полноценное прекращение огня, причем во второй части даже есть вариативность: поступить по этому пути или по этому пути", - сказал Мединский журналистам, комментируя содержание переданного турецкой стороне российского меморандума.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Полное заявление Мединского по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Мединский рассказал о переговорах в Стамбуле
Вчера, 17:29
 
В миреРоссияСтамбулУкраинаВладимир МединскийПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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