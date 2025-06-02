https://ria.ru/20250602/memorandum-2020518812.html

Мединский рассказал о второй части меморандума по перемирию

Мединский рассказал о второй части меморандума по перемирию - РИА Новости, 02.06.2025

Мединский рассказал о второй части меморандума по перемирию

Вторая часть российского меморандума о шагах для полноценного прекращения огня предусматривает вариативность, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T17:53:00+03:00

2025-06-02T17:53:00+03:00

2025-06-02T17:53:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Вторая часть российского меморандума о шагах для полноценного прекращения огня предусматривает вариативность, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. В понедельник в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины, он продолжался более часа. "Вторая часть - какие сделать шаги, чтобы было возможно полноценное прекращение огня, причем во второй части даже есть вариативность: поступить по этому пути или по этому пути", - сказал Мединский журналистам, комментируя содержание переданного турецкой стороне российского меморандума.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020487432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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