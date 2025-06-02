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Новый цифровой рентген-аппарат начал работу в подмосковной поликлинике

Новый цифровой рентген-аппарат начал работу в подмосковной поликлинике - РИА Новости, 02.06.2025

Новый цифровой рентген-аппарат начал работу в подмосковной поликлинике

Новый цифровой рентген-аппарат заработал в поликлинике Подольской областной клинической больницы, всего с начала года запущены в работу три комплекса, сообщает... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T18:51:00+03:00

2025-06-02T18:51:00+03:00

2025-06-02T20:38:00+03:00

новости подмосковья

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Новый цифровой рентген-аппарат заработал в поликлинике Подольской областной клинической больницы, всего с начала года запущены в работу три комплекса, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. Оборудование приобретено благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. "Мы продолжаем оснащение медицинских организаций Подмосковья современным диагностическим оборудованием. Так, в Подольской больнице с сначала года ввели в работу 3 цифровых рентгеновских комплекса, один из них открыли сегодня. На его закупку и ремонт кабинета было направлено более 20 млн рублей", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. В министерстве отметили, что аппарат позволяет получать высококачественные рентгеновские снимки с минимальным облучением пациента.

московская область (подмосковье)

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здоровье - общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев