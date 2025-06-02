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Мединский подтвердил встречу с Умеровым в Стамбуле - РИА Новости, 02.06.2025
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21:10 02.06.2025 (обновлено: 21:54 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/medinskiy-2020555399.html
Мединский подтвердил встречу с Умеровым в Стамбуле
Мединский подтвердил встречу с Умеровым в Стамбуле - РИА Новости, 02.06.2025
Мединский подтвердил встречу с Умеровым в Стамбуле
Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле, подтвердил свою встречу с главой украинской... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T21:10:00+03:00
2025-06-02T21:54:00+03:00
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
стамбул
владимир мединский
рустем умеров
россия
украина
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле, подтвердил свою встречу с главой украинской делегации Рустемом Умеровым, отметив, что она сыграла важную роль в подготовке переговоров."Встреча была, она сыграла важную роль в подготовке", - сказал Мединский журналистам в ответ на просьбу охарактеризовать встречу с Умеровым.Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле. Встреча продлилась чуть больше часа. Ранее источник РИА Новости в российской делегации сообщил, что до переговоров делегаций состоялась двусторонняя встреча Мединского и Умерова, она длилась 2,5 часа.
https://ria.ru/20250602/memorandum-2020541085.html
стамбул
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Мединский о встрече с Умеровым
2,5-часовая встреча с Умеровым "сыграла важную роль в подготовке общей сессии" - Мединский
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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, стамбул, владимир мединский, рустем умеров, россия, украина
Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Стамбул, Владимир Мединский, Рустем Умеров, Россия, Украина
Мединский подтвердил встречу с Умеровым в Стамбуле

Мединский заявил, что встреча с Умеровым в Стамбуле была и сыграла важную роль

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле, подтвердил свою встречу с главой украинской делегации Рустемом Умеровым, отметив, что она сыграла важную роль в подготовке переговоров.
«
"Встреча была, она сыграла важную роль в подготовке", - сказал Мединский журналистам в ответ на просьбу охарактеризовать встречу с Умеровым.
Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле. Встреча продлилась чуть больше часа. Ранее источник РИА Новости в российской делегации сообщил, что до переговоров делегаций состоялась двусторонняя встреча Мединского и Умерова, она длилась 2,5 часа.
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Опубликован полный текст российского меморандума по Украине
Вчера, 19:37
 
Второй раунд переговоров России и Украины в СтамбулеСтамбулВладимир МединскийРустем УмеровРоссияУкраина
 
 
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