https://ria.ru/20250602/medinskiy-2020555399.html

Мединский подтвердил встречу с Умеровым в Стамбуле

Мединский подтвердил встречу с Умеровым в Стамбуле - РИА Новости, 02.06.2025

Мединский подтвердил встречу с Умеровым в Стамбуле

Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле, подтвердил свою встречу с главой украинской... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T21:10:00+03:00

2025-06-02T21:10:00+03:00

2025-06-02T21:54:00+03:00

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

стамбул

владимир мединский

рустем умеров

россия

украина

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле, подтвердил свою встречу с главой украинской делегации Рустемом Умеровым, отметив, что она сыграла важную роль в подготовке переговоров."Встреча была, она сыграла важную роль в подготовке", - сказал Мединский журналистам в ответ на просьбу охарактеризовать встречу с Умеровым.Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле. Встреча продлилась чуть больше часа. Ранее источник РИА Новости в российской делегации сообщил, что до переговоров делегаций состоялась двусторонняя встреча Мединского и Умерова, она длилась 2,5 часа.

https://ria.ru/20250602/memorandum-2020541085.html

стамбул

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мединский о встрече с Умеровым 2,5-часовая встреча с Умеровым "сыграла важную роль в подготовке общей сессии" - Мединский 2025-06-02T21:10 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, стамбул, владимир мединский, рустем умеров, россия, украина