https://ria.ru/20250602/medinskiy-2020555399.html
Мединский подтвердил встречу с Умеровым в Стамбуле
Мединский подтвердил встречу с Умеровым в Стамбуле - РИА Новости, 02.06.2025
Мединский подтвердил встречу с Умеровым в Стамбуле
Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле, подтвердил свою встречу с главой украинской... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T21:10:00+03:00
2025-06-02T21:10:00+03:00
2025-06-02T21:54:00+03:00
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
стамбул
владимир мединский
рустем умеров
россия
украина
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле, подтвердил свою встречу с главой украинской делегации Рустемом Умеровым, отметив, что она сыграла важную роль в подготовке переговоров."Встреча была, она сыграла важную роль в подготовке", - сказал Мединский журналистам в ответ на просьбу охарактеризовать встречу с Умеровым.Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле. Встреча продлилась чуть больше часа. Ранее источник РИА Новости в российской делегации сообщил, что до переговоров делегаций состоялась двусторонняя встреча Мединского и Умерова, она длилась 2,5 часа.
https://ria.ru/20250602/memorandum-2020541085.html
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Мединский о встрече с Умеровым
2,5-часовая встреча с Умеровым "сыграла важную роль в подготовке общей сессии" - Мединский
2025-06-02T21:10
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PT0M17S
РИА Новости
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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, стамбул, владимир мединский, рустем умеров, россия, украина
Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Стамбул, Владимир Мединский, Рустем Умеров, Россия, Украина
Мединский подтвердил встречу с Умеровым в Стамбуле
Мединский заявил, что встреча с Умеровым в Стамбуле была и сыграла важную роль