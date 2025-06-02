https://ria.ru/20250602/medinskiy-2020546162.html

Мединский рассказал о российском меморандуме по Украине

Мединский рассказал о российском меморандуме по Украине - РИА Новости, 02.06.2025

Мединский рассказал о российском меморандуме по Украине

Меморандум российской стороны по урегулированию на Украине подробный и проработанный, заявил помощник президента РФ, глава российской переговорной группы в... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T17:30:00+03:00

2025-06-02T17:30:00+03:00

2025-06-02T20:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

стамбул

владимир мединский

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020481082_0:119:2274:1398_1920x0_80_0_0_e68a98b898d802db13b8a74adbb9e5b9.jpg

СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Меморандум российской стороны по урегулированию на Украине подробный и проработанный, заявил помощник президента РФ, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский. В понедельник в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины, он продолжался более часа. "Меморандум достаточно подробный, проработанный с нашей стороны, поэтому украинская сторона решила взять его на изучение. Изучат, ответят, мы посмотрим", - сказал Мединский журналистам

https://ria.ru/20250602/memorandum-2020541085.html

украина

россия

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, стамбул, владимир мединский, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире