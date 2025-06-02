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Мединский рассказал о российском меморандуме по Украине - РИА Новости, 02.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:30 02.06.2025 (обновлено: 20:00 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/medinskiy-2020546162.html
Мединский рассказал о российском меморандуме по Украине
Мединский рассказал о российском меморандуме по Украине - РИА Новости, 02.06.2025
Мединский рассказал о российском меморандуме по Украине
Меморандум российской стороны по урегулированию на Украине подробный и проработанный, заявил помощник президента РФ, глава российской переговорной группы в... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T17:30:00+03:00
2025-06-02T20:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
стамбул
владимир мединский
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
в мире
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Меморандум российской стороны по урегулированию на Украине подробный и проработанный, заявил помощник президента РФ, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский. В понедельник в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины, он продолжался более часа. "Меморандум достаточно подробный, проработанный с нашей стороны, поэтому украинская сторона решила взять его на изучение. Изучат, ответят, мы посмотрим", - сказал Мединский журналистам
https://ria.ru/20250602/memorandum-2020541085.html
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украина, россия, стамбул, владимир мединский, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Стамбул, Владимир Мединский, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире
Мединский рассказал о российском меморандуме по Украине

Мединский назвал меморандум России по Украине подробным и проработанным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента России Владимир Мединский на прямых переговорах между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Помощник президента России Владимир Мединский на прямых переговорах между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Помощник президента России Владимир Мединский на прямых переговорах между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Меморандум российской стороны по урегулированию на Украине подробный и проработанный, заявил помощник президента РФ, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский.
В понедельник в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины, он продолжался более часа.
"Меморандум достаточно подробный, проработанный с нашей стороны, поэтому украинская сторона решила взять его на изучение. Изучат, ответят, мы посмотрим", - сказал Мединский журналистам
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Опубликован полный текст российского меморандума по Украине
Вчера, 19:37
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСтамбулВладимир МединскийВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеВ мире
 
 
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