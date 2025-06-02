https://ria.ru/20250602/medinskiy-2020546162.html
Мединский рассказал о российском меморандуме по Украине
Мединский рассказал о российском меморандуме по Украине - РИА Новости, 02.06.2025
Мединский рассказал о российском меморандуме по Украине
Меморандум российской стороны по урегулированию на Украине подробный и проработанный, заявил помощник президента РФ, глава российской переговорной группы в... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T17:30:00+03:00
2025-06-02T17:30:00+03:00
2025-06-02T20:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
стамбул
владимир мединский
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020481082_0:119:2274:1398_1920x0_80_0_0_e68a98b898d802db13b8a74adbb9e5b9.jpg
СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Меморандум российской стороны по урегулированию на Украине подробный и проработанный, заявил помощник президента РФ, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский. В понедельник в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины, он продолжался более часа. "Меморандум достаточно подробный, проработанный с нашей стороны, поэтому украинская сторона решила взять его на изучение. Изучат, ответят, мы посмотрим", - сказал Мединский журналистам
https://ria.ru/20250602/memorandum-2020541085.html
украина
россия
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020481082_126:0:2149:1517_1920x0_80_0_0_424483dd7f8cf22dc9af49f9df0ee6b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, стамбул, владимир мединский, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Стамбул, Владимир Мединский, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире
Мединский рассказал о российском меморандуме по Украине
Мединский назвал меморандум России по Украине подробным и проработанным