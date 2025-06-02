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Мединский рассказал о договоренности по обмену больных и тяжелораненых - РИА Новости, 02.06.2025
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17:36 02.06.2025 (обновлено: 17:47 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/medinskiy-2020512853.html
Мединский рассказал о договоренности по обмену больных и тяжелораненых
Мединский рассказал о договоренности по обмену больных и тяжелораненых - РИА Новости, 02.06.2025
Мединский рассказал о договоренности по обмену больных и тяжелораненых
Больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший переговоры между Россией и... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T17:36:00+03:00
2025-06-02T17:47:00+03:00
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украина
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владимир мединский
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в мире
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший переговоры между Россией и Украиной в понедельник в Турции.Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины, которые шли на русском языке, завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа."Все тяжелораненые, тяжелобольные будут обменяны по принципу "все на всех". Это гуманитарный жест с нашей стороны", - сообщил Мединский.В российскую делегацию, помимо Мединского, также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации - министр обороны Рустем Умеров.Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000. Он также отметил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Кроме того, Мединский заявил о готовности РФ продолжать переговоры с Украиной.Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования конфликта, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Полное заявление Мединского по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле
Полное заявление Мединского по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле
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россия, украина, стамбул, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, владимир мединский, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире, игорь костюков (генштаб), михаил галузин
Россия, Украина, Стамбул, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Владимир Мединский, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире, Игорь Костюков (Генштаб), Михаил Галузин
Мединский рассказал о договоренности по обмену больных и тяжелораненых

Мединский: РФ и Украина обменяют больных и тяжелораненых по принципу все на всех

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский на прямых переговорах между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Помощник президента РФ Владимир Мединский на прямых переговорах между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Помощник президента РФ Владимир Мединский на прямых переговорах между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший переговоры между Россией и Украиной в понедельник в Турции.
Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины, которые шли на русском языке, завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа.
«
"Все тяжелораненые, тяжелобольные будут обменяны по принципу "все на всех". Это гуманитарный жест с нашей стороны", - сообщил Мединский.
В российскую делегацию, помимо Мединского, также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации - министр обороны Рустем Умеров.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000. Он также отметил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Кроме того, Мединский заявил о готовности РФ продолжать переговоры с Украиной.
Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования конфликта, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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