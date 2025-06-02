https://ria.ru/20250602/medinskiy-2020512853.html

Мединский рассказал о договоренности по обмену больных и тяжелораненых

Мединский рассказал о договоренности по обмену больных и тяжелораненых - РИА Новости, 02.06.2025

Мединский рассказал о договоренности по обмену больных и тяжелораненых

Больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший переговоры между Россией и... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T17:36:00+03:00

2025-06-02T17:36:00+03:00

2025-06-02T17:47:00+03:00

россия

украина

стамбул

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

владимир мединский

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

в мире

игорь костюков (генштаб)

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший переговоры между Россией и Украиной в понедельник в Турции.Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины, которые шли на русском языке, завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа."Все тяжелораненые, тяжелобольные будут обменяны по принципу "все на всех". Это гуманитарный жест с нашей стороны", - сообщил Мединский.В российскую делегацию, помимо Мединского, также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации - министр обороны Рустем Умеров.Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000. Он также отметил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Кроме того, Мединский заявил о готовности РФ продолжать переговоры с Украиной.Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования конфликта, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020304686.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Полное заявление Мединского по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле Полное заявление Мединского по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле 2025-06-02T17:36 true PT9M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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