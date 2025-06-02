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Россия и Украина прекратят огонь на некоторых участках, чтобы забрать тела - РИА Новости, 02.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:32 02.06.2025 (обновлено: 17:45 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/medinskiy-2020511824.html
Россия и Украина прекратят огонь на некоторых участках, чтобы забрать тела
Россия и Украина прекратят огонь на некоторых участках, чтобы забрать тела - РИА Новости, 02.06.2025
Россия и Украина прекратят огонь на некоторых участках, чтобы забрать тела
Россия предложила Украине "конкретное прекращение огня" на 2-3 дня на отдельных участках фронта, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T17:32:00+03:00
2025-06-02T17:45:00+03:00
россия
украина
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
специальная военная операция на украине
владимир мединский
стамбул
в мире
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Россия предложила Украине "конкретное прекращение огня" на 2-3 дня на отдельных участках фронта, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа."Мы предложили конкретное прекращение огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта, это будет сейчас отработано нашими специалистами военными с украинскими", - сказал Мединский в ходе пресс-подхода российской делегации по итогам переговоров РФ и Украины.По его словам, это будет сделано, чтобы "командиры могли подобрать трупы своих солдат".Украинские военные пообещали в кратчайшее время проработать предложение, добавил помощник президента.
https://ria.ru/20250602/erdogan-2020515069.html
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020512719.html
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россия, украина, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, владимир мединский, стамбул, в мире
Россия, Украина, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Специальная военная операция на Украине, Владимир Мединский, Стамбул, В мире
Россия и Украина прекратят огонь на некоторых участках, чтобы забрать тела

Мединский: Москва и Киев прекратят огонь в некоторых местах, чтобы забрать тела

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Россия предложила Украине "конкретное прекращение огня" на 2-3 дня на отдельных участках фронта, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.
Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа.
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
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"Мы предложили конкретное прекращение огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта, это будет сейчас отработано нашими специалистами военными с украинскими", - сказал Мединский в ходе пресс-подхода российской делегации по итогам переговоров РФ и Украины.
По его словам, это будет сделано, чтобы "командиры могли подобрать трупы своих солдат".
Украинские военные пообещали в кратчайшее время проработать предложение, добавил помощник президента.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеВладимир МединскийСтамбулВ мире
 
 
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