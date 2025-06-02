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Россия и Украина прекратят огонь на некоторых участках, чтобы забрать тела
Россия и Украина прекратят огонь на некоторых участках, чтобы забрать тела - РИА Новости, 02.06.2025
Россия и Украина прекратят огонь на некоторых участках, чтобы забрать тела
Россия предложила Украине "конкретное прекращение огня" на 2-3 дня на отдельных участках фронта, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T17:32:00+03:00
2025-06-02T17:32:00+03:00
2025-06-02T17:45:00+03:00
россия
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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
специальная военная операция на украине
владимир мединский
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Россия предложила Украине "конкретное прекращение огня" на 2-3 дня на отдельных участках фронта, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа."Мы предложили конкретное прекращение огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта, это будет сейчас отработано нашими специалистами военными с украинскими", - сказал Мединский в ходе пресс-подхода российской делегации по итогам переговоров РФ и Украины.По его словам, это будет сделано, чтобы "командиры могли подобрать трупы своих солдат".Украинские военные пообещали в кратчайшее время проработать предложение, добавил помощник президента.
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Россия и Украина прекратят огонь на некоторых участках, чтобы забрать тела
Мединский: Москва и Киев прекратят огонь в некоторых местах, чтобы забрать тела