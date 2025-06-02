https://ria.ru/20250602/medinskiy-2020511824.html

Россия и Украина прекратят огонь на некоторых участках, чтобы забрать тела

Россия и Украина прекратят огонь на некоторых участках, чтобы забрать тела - РИА Новости, 02.06.2025

Россия и Украина прекратят огонь на некоторых участках, чтобы забрать тела

Россия предложила Украине "конкретное прекращение огня" на 2-3 дня на отдельных участках фронта, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T17:32:00+03:00

2025-06-02T17:32:00+03:00

2025-06-02T17:45:00+03:00

россия

украина

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

специальная военная операция на украине

владимир мединский

стамбул

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020485300_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05dacdaa6d93532ba23eabef4beeb954.jpg

СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Россия предложила Украине "конкретное прекращение огня" на 2-3 дня на отдельных участках фронта, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа."Мы предложили конкретное прекращение огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта, это будет сейчас отработано нашими специалистами военными с украинскими", - сказал Мединский в ходе пресс-подхода российской делегации по итогам переговоров РФ и Украины.По его словам, это будет сделано, чтобы "командиры могли подобрать трупы своих солдат".Украинские военные пообещали в кратчайшее время проработать предложение, добавил помощник президента.

https://ria.ru/20250602/erdogan-2020515069.html

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020512719.html

россия

украина

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Максим Зубков

Максим Зубков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

россия, украина, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, владимир мединский, стамбул, в мире