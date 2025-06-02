https://ria.ru/20250602/medinskiy-2020510136.html
Украинская сторона взяла на изучение меморандум России, заявил Мединский
Украинская сторона взяла на изучение меморандум России, заявил Мединский - РИА Новости, 02.06.2025
Украинская сторона взяла на изучение меморандум России, заявил Мединский
Украинская сторона взяла на изучение меморандум России, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T17:28:00+03:00
2025-06-02T17:28:00+03:00
2025-06-02T17:32:00+03:00
украина
стамбул
россия
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
владимир мединский
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Украинская сторона взяла на изучение меморандум России, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа."Меморандум достаточно подробный, проработанный с нашей стороны, поэтому украинская сторона решила взять его на изучение. Изучат, ответят, мы посмотрим", - сказал Мединский в ходе пресс-подхода российской делегации по итогам переговоров РФ и Украины.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, стамбул, россия, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, владимир мединский
Украина, Стамбул, Россия, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Владимир Мединский
Украинская сторона взяла на изучение меморандум России, заявил Мединский
Мединский заявил, что украинская сторона взяла на изучение российский меморандум