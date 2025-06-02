https://ria.ru/20250602/medinskiy-2020510136.html

Украинская сторона взяла на изучение меморандум России, заявил Мединский

Украинская сторона взяла на изучение меморандум России, заявил Мединский - РИА Новости, 02.06.2025

Украинская сторона взяла на изучение меморандум России, заявил Мединский

Украинская сторона взяла на изучение меморандум России, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T17:28:00+03:00

2025-06-02T17:28:00+03:00

2025-06-02T17:32:00+03:00

украина

стамбул

россия

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

владимир мединский

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Украинская сторона взяла на изучение меморандум России, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа."Меморандум достаточно подробный, проработанный с нашей стороны, поэтому украинская сторона решила взять его на изучение. Изучат, ответят, мы посмотрим", - сказал Мединский в ходе пресс-подхода российской делегации по итогам переговоров РФ и Украины.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020304686.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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