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Россия передаст Украине шесть тысяч тел военных ВСУ - РИА Новости, 02.06.2025
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17:27 02.06.2025 (обновлено: 22:02 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/medinskiy-2020509766.html
Россия передаст Украине шесть тысяч тел военных ВСУ
Россия передаст Украине шесть тысяч тел военных ВСУ - РИА Новости, 02.06.2025
Россия передаст Украине шесть тысяч тел военных ВСУ
Россия в одностороннем порядке на следующей неделе передаст Киеву 6 тысяч тел украинских солдат, заявил помощник президента Владимир Мединский. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T17:27:00+03:00
2025-06-02T22:02:00+03:00
россия
украина
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия в одностороннем порядке на следующей неделе передаст Киеву 6 тысяч тел украинских солдат, заявил помощник президента Владимир Мединский.Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа во дворце Чираган. Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации министр обороны Рустем Умеров."Во-первых, мы в одностороннем порядке передаем украинской стороне 6 тысяч замороженных тел погибших украинских солдат. Они хранились у нас", - сказал Мединский.Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования конфликта, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250602/medinskiy-2020509478.html
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Мединский о предложении вернуть более 6 тыс тел бойцов ВСУ Украине
У нас есть более 6 тыс тел бойцов ВСУ, мы из соображений человечности предложили вернуть их Украине - Мединский
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353
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россия, украина, киев, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины
Россия передаст Украине шесть тысяч тел военных ВСУ

Россия на следующей неделе передаст Украине шесть тысяч тел военных ВСУ

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россия в одностороннем порядке на следующей неделе передаст Киеву 6 тысяч тел украинских солдат, заявил помощник президента Владимир Мединский.
Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа во дворце Чираган. Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации министр обороны Рустем Умеров.
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Россия передала Украине проект меморандума по урегулированию
Вчера, 17:25
"Во-первых, мы в одностороннем порядке передаем украинской стороне 6 тысяч замороженных тел погибших украинских солдат. Они хранились у нас", - сказал Мединский.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования конфликта, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Владимир Мединский после переговоров между делегациями России и Украины во дворце Чираган - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Россия работает над воссоединением разъединившихся семей, заявил Мединский
Вчера, 17:29
 
РоссияУкраинаКиевВооруженные силы Украины
 
 
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