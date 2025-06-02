https://ria.ru/20250602/medinskiy-2020509478.html
Россия передала Украине проект меморандума по урегулированию
Россия передала Украине проект меморандума по урегулированию - РИА Новости, 02.06.2025
Россия передала Украине проект меморандума по урегулированию
Россия передала Украине проект меморандума по урегулированию во время переговоров в Стамбуле, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T17:25:00+03:00
2025-06-02T17:25:00+03:00
2025-06-02T17:36:00+03:00
россия
украина
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Россия передала Украине проект меморандума по урегулированию во время переговоров в Стамбуле, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский."Мы передали наш меморандум турецкой стороне", - сказал Мединский в заявлении по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле.Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".Первые за три года прямые переговоры России и Украины прошли в Стамбуле 16 мая по предложению президента России Владимира Путина. Тогда переговоры длились около двух часов. По их итогам стороны анонсировали масштабный обмен пленными по формуле "1000 на 1000" и договорились представить свое видение по прекращению огня. С 23 по 25 мая в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями Россия и Украина провели обмен пленными.
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020512719.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Россия, Украина, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Россия передала Украине проект меморандума по урегулированию
Мединский: Россия передала Украине проект меморандума по урегулированию