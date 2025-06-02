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Мединский вышел к журналистам после переговоров в Стамбуле

Мединский вышел к журналистам после переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 02.06.2025

Мединский вышел к журналистам после переговоров в Стамбуле

Помощник президента РФ, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский вышел к представителям СМИ по итогам переговоров с представителями... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T17:24:00+03:00

2025-06-02T17:24:00+03:00

2025-06-02T17:31:00+03:00

стамбул

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

владимир мединский

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россия

украина

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский вышел к представителям СМИ по итогам переговоров с представителями Украины в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.Ранее источник РИА Новости сообщал, что представители российской делегации могут сделать заявление после второго раунда российско-украинских переговоров в Турции.В понедельник в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины, он продолжался более часа.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020304686.html

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Выход Мединского к представителям СМИ по итогам переговоров Глава российской делегации Мединский вышел к представителям СМИ по итогам переговоров, передает корреспондент РИА Новости 2025-06-02T17:24 true PT0M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

стамбул, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, владимир мединский, в мире, россия, украина, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025