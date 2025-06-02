Рейтинг@Mail.ru
Мединский вышел к журналистам после переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 02.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:24 02.06.2025 (обновлено: 17:31 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/medinskiy-2020509304.html
Мединский вышел к журналистам после переговоров в Стамбуле
Мединский вышел к журналистам после переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 02.06.2025
Мединский вышел к журналистам после переговоров в Стамбуле
Помощник президента РФ, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский вышел к представителям СМИ по итогам переговоров с представителями... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T17:24:00+03:00
2025-06-02T17:31:00+03:00
стамбул
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
владимир мединский
в мире
россия
украина
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020511091_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9afc5c845dfe2ae20f0e9d4b3938704d.jpg
СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский вышел к представителям СМИ по итогам переговоров с представителями Украины в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.Ранее источник РИА Новости сообщал, что представители российской делегации могут сделать заявление после второго раунда российско-украинских переговоров в Турции.В понедельник в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины, он продолжался более часа.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020304686.html
стамбул
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Выход Мединского к представителям СМИ по итогам переговоров
Глава российской делегации Мединский вышел к представителям СМИ по итогам переговоров, передает корреспондент РИА Новости
2025-06-02T17:24
true
PT0M04S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020511091_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0fa1d3f371c5e7fe83ac8d162254bf14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
стамбул, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, владимир мединский, в мире, россия, украина, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Стамбул, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Владимир Мединский, В мире, Россия, Украина, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Мединский вышел к журналистам после переговоров в Стамбуле

Глава делегации РФ Мединский вышел к представителям СМИ по итогам переговоров

Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский вышел к представителям СМИ по итогам переговоров с представителями Украины в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее источник РИА Новости сообщал, что представители российской делегации могут сделать заявление после второго раунда российско-украинских переговоров в Турции.
В понедельник в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины, он продолжался более часа.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Стамбульская ловушка готова: страна может распасться
Вчера, 08:00
 
СтамбулВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеВладимир МединскийВ миреРоссияУкраинаПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала