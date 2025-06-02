https://ria.ru/20250602/medinskiy-2020509304.html
Мединский вышел к журналистам после переговоров в Стамбуле
Мединский вышел к журналистам после переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 02.06.2025
Мединский вышел к журналистам после переговоров в Стамбуле
Помощник президента РФ, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский вышел к представителям СМИ по итогам переговоров с представителями... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T17:24:00+03:00
2025-06-02T17:24:00+03:00
2025-06-02T17:31:00+03:00
стамбул
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
владимир мединский
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россия
украина
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский вышел к представителям СМИ по итогам переговоров с представителями Украины в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.Ранее источник РИА Новости сообщал, что представители российской делегации могут сделать заявление после второго раунда российско-украинских переговоров в Турции.В понедельник в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины, он продолжался более часа.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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Выход Мединского к представителям СМИ по итогам переговоров
Глава российской делегации Мединский вышел к представителям СМИ по итогам переговоров, передает корреспондент РИА Новости
2025-06-02T17:24
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PT0M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Стамбул, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Владимир Мединский, В мире, Россия, Украина, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Мединский вышел к журналистам после переговоров в Стамбуле
Глава делегации РФ Мединский вышел к представителям СМИ по итогам переговоров