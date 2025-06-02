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Мединский рассказал, как российские военные спасали украинских детей - РИА Новости, 02.06.2025
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21:32 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/medinskij-2020558281.html
Мединский рассказал, как российские военные спасали украинских детей
Мединский рассказал, как российские военные спасали украинских детей - РИА Новости, 02.06.2025
Мединский рассказал, как российские военные спасали украинских детей
Военнослужащие Вооруженных Сил РФ, рискуя жизнью, спасали украинских детей от обстрелов, заявил в понедельник помощник президента РФ, глава российской делегации РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T21:32:00+03:00
2025-06-02T21:32:00+03:00
россия
стамбул
украина
владимир мединский
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Военнослужащие Вооруженных Сил РФ, рискуя жизнью, спасали украинских детей от обстрелов, заявил в понедельник помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский в эфире телеканала "Россия 24". Второй раунд прямых переговоров между делегациями РФ и Украины, которые шли на русском языке, завершился в Стамбуле. Встреча длилась больше часа. "Детей спасали, (они - ред.) были спасены нашими солдатами, которые, рискуя жизнью, вытаскивали их из-под обстрела. И теперь наши социальные работники занимаются их возвращением. Мы спасали этих детей", - сказал Мединский.
https://ria.ru/20250602/ukraina-2020513477.html
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россия, стамбул, украина, владимир мединский, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Россия, Стамбул, Украина, Владимир Мединский, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Мединский рассказал, как российские военные спасали украинских детей

Мединский: военные ВС РФ, рискуя жизнью, спасали украинских детей от обстрелов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский
Помощник президента РФ Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Помощник президента РФ Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Военнослужащие Вооруженных Сил РФ, рискуя жизнью, спасали украинских детей от обстрелов, заявил в понедельник помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский в эфире телеканала "Россия 24".
Второй раунд прямых переговоров между делегациями РФ и Украины, которые шли на русском языке, завершился в Стамбуле. Встреча длилась больше часа.
«
"Детей спасали, (они - ред.) были спасены нашими солдатами, которые, рискуя жизнью, вытаскивали их из-под обстрела. И теперь наши социальные работники занимаются их возвращением. Мы спасали этих детей", - сказал Мединский.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Мединский высказался на тему спасенных украинских детей
Вчера, 17:37
 
РоссияСтамбулУкраинаВладимир МединскийВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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