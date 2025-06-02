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В Ленинградском зоопарке у пары японских макак родился детеныш
В Ленинградском зоопарке у пары японских макак родился детеныш - РИА Новости, 02.06.2025
В Ленинградском зоопарке у пары японских макак родился детеныш
У пары японских макак в Ленинградском зоопарке родился детеныш, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T10:00:00+03:00
2025-06-02T10:00:00+03:00
2025-06-02T10:00:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. У пары японских макак в Ленинградском зоопарке родился детеныш, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. "Начинаем первую рабочую неделю лета с новостей из Ленинградского зоопарка: у японских макаков Киото и Мии родился четвертый детеныш", - написал он в своем Telegram-канале. Пиотровский отметил, что по традиции зоопарк объявляет конкурс на имя для детеныша (это самка). "Главное условие — оно должно быть японским. Ведь главу семейства зовут Киото, его пару — Мия, а их сыновей: Кайко, Акира и Сабуро. Предложить свои варианты можно до 15 июня", - написал он. Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
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В Ленинградском зоопарке у пары японских макак родился детеныш
У пары японских макак в Ленинградском зоопарке родился четвертый детеныш