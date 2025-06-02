https://ria.ru/20250602/makaka-2020392347.html

В Ленинградском зоопарке у пары японских макак родился детеныш

В Ленинградском зоопарке у пары японских макак родился детеныш - РИА Новости, 02.06.2025

В Ленинградском зоопарке у пары японских макак родился детеныш

У пары японских макак в Ленинградском зоопарке родился детеныш, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T10:00:00+03:00

2025-06-02T10:00:00+03:00

2025-06-02T10:00:00+03:00

хорошие новости

общество

санкт-петербург

россия

ленинград

борис пиотровский

ленинградский зоопарк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020391524_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d1d3b5f0b72f45d086907cb9d200464e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. У пары японских макак в Ленинградском зоопарке родился детеныш, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. "Начинаем первую рабочую неделю лета с новостей из Ленинградского зоопарка: у японских макаков Киото и Мии родился четвертый детеныш", - написал он в своем Telegram-канале. Пиотровский отметил, что по традиции зоопарк объявляет конкурс на имя для детеныша (это самка). "Главное условие — оно должно быть японским. Ведь главу семейства зовут Киото, его пару — Мия, а их сыновей: Кайко, Акира и Сабуро. Предложить свои варианты можно до 15 июня", - написал он. Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.

https://ria.ru/20250531/zapovednik-2020155954.html

https://ria.ru/20250530/ptenets-2019927106.html

санкт-петербург

россия

ленинград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, санкт-петербург, россия, ленинград, борис пиотровский, ленинградский зоопарк