Рейтинг@Mail.ru
Сериков направил гуманитарный груз липецким бойцам на СВО - РИА Новости, 02.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
 
14:12 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/lipetsk-2020450054.html
Сериков направил гуманитарный груз липецким бойцам на СВО
Сериков направил гуманитарный груз липецким бойцам на СВО - РИА Новости, 02.06.2025
Сериков направил гуманитарный груз липецким бойцам на СВО
Председатель Липецкого областного совета депутатов Владимир Сериков передал очередную партию гуманитарного груза в зону спецоперации, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T14:12:00+03:00
2025-06-02T14:12:00+03:00
липецкая область
технологии
липецкий областной совет депутатов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020449187_0:267:2560:1707_1920x0_80_0_0_181065bb46a99dcf44dca0a78e425a86.png
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Председатель Липецкого областного совета депутатов Владимир Сериков передал очередную партию гуманитарного груза в зону спецоперации, сообщает пресс-служба регпарламента. На фронт передали дроны, средства радиоэлектронной борьбы, усилители сигнала, аккумуляторы. Общая стоимость груза – более 6 миллионов рублей. "Они будут доставлены нашим липецким дивизионам уже в ближайшее время и помогут ребятам эффективнее выполнять боевые задачи", – подчеркнул Сериков, его слова приводит пресс-служба. Также в зону СВО будет отправлено более 1,5 тысячи противоколесных шипов. Они будут использоваться как противоавтомобильные заграждения. Их производят промышленники – участники парламентского проекта "Липецкая промышленность для Победы". Ранее Сериков сообщил, что за время существования проекта к нему присоединились 32 предприятия. Для фронта изготовлено свыше 41 тысячи деталей, передано порядка 650 эвакуационных носилок на моноколесе, почти столько же кошек для разминирования, около 300 скорозаряжаек для АК, станки для нарезания масклент, мастер-ключи, турельные установки.
https://ria.ru/20250530/investitsii-2020060819.html
https://ria.ru/20250527/artamonov-2019298576.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020449187_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_e9e7eb12ec0e40e02d3a36fc3ee20d7d.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, липецкий областной совет депутатов
Липецкая область, Технологии, Липецкий областной Совет депутатов
Сериков направил гуманитарный груз липецким бойцам на СВО

Глава Липецкого облсовета Сериков направил гумгруз в зону СВО

© Фото : Липецкий областной Совет депутатовПартия гуманитарного груза в зону СВО
Партия гуманитарного груза в зону СВО - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Фото : Липецкий областной Совет депутатов
Партия гуманитарного груза в зону СВО
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Председатель Липецкого областного совета депутатов Владимир Сериков передал очередную партию гуманитарного груза в зону спецоперации, сообщает пресс-служба регпарламента.
На фронт передали дроны, средства радиоэлектронной борьбы, усилители сигнала, аккумуляторы. Общая стоимость груза – более 6 миллионов рублей.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с абитуриентами Липецкого филиала Российского университета медицины на Дне открытых дверей вуза - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Липецкая область привлекла около 50 миллиардов рублей инвестиций
30 мая, 19:04
"Они будут доставлены нашим липецким дивизионам уже в ближайшее время и помогут ребятам эффективнее выполнять боевые задачи", – подчеркнул Сериков, его слова приводит пресс-служба.
Также в зону СВО будет отправлено более 1,5 тысячи противоколесных шипов. Они будут использоваться как противоавтомобильные заграждения. Их производят промышленники – участники парламентского проекта "Липецкая промышленность для Победы".
Ранее Сериков сообщил, что за время существования проекта к нему присоединились 32 предприятия. Для фронта изготовлено свыше 41 тысячи деталей, передано порядка 650 эвакуационных носилок на моноколесе, почти столько же кошек для разминирования, около 300 скорозаряжаек для АК, станки для нарезания масклент, мастер-ключи, турельные установки.
Артамонов: свыше 50 мер поддержки бойцов СВО действует в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Артамонов: свыше 50 мер поддержки бойцов СВО действует в Липецкой области
27 мая, 12:02
 
Липецкая областьТехнологииЛипецкий областной Совет депутатов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала