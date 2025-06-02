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Сериков направил гуманитарный груз липецким бойцам на СВО
Сериков направил гуманитарный груз липецким бойцам на СВО - РИА Новости, 02.06.2025
Сериков направил гуманитарный груз липецким бойцам на СВО
Председатель Липецкого областного совета депутатов Владимир Сериков передал очередную партию гуманитарного груза в зону спецоперации, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T14:12:00+03:00
2025-06-02T14:12:00+03:00
2025-06-02T14:12:00+03:00
липецкая область
технологии
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Председатель Липецкого областного совета депутатов Владимир Сериков передал очередную партию гуманитарного груза в зону спецоперации, сообщает пресс-служба регпарламента. На фронт передали дроны, средства радиоэлектронной борьбы, усилители сигнала, аккумуляторы. Общая стоимость груза – более 6 миллионов рублей. "Они будут доставлены нашим липецким дивизионам уже в ближайшее время и помогут ребятам эффективнее выполнять боевые задачи", – подчеркнул Сериков, его слова приводит пресс-служба. Также в зону СВО будет отправлено более 1,5 тысячи противоколесных шипов. Они будут использоваться как противоавтомобильные заграждения. Их производят промышленники – участники парламентского проекта "Липецкая промышленность для Победы". Ранее Сериков сообщил, что за время существования проекта к нему присоединились 32 предприятия. Для фронта изготовлено свыше 41 тысячи деталей, передано порядка 650 эвакуационных носилок на моноколесе, почти столько же кошек для разминирования, около 300 скорозаряжаек для АК, станки для нарезания масклент, мастер-ключи, турельные установки.
https://ria.ru/20250530/investitsii-2020060819.html
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технологии, липецкий областной совет депутатов
Липецкая область, Технологии, Липецкий областной Совет депутатов
Сериков направил гуманитарный груз липецким бойцам на СВО
Глава Липецкого облсовета Сериков направил гумгруз в зону СВО
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости.
Председатель Липецкого областного совета депутатов
Владимир Сериков передал очередную партию гуманитарного груза в зону спецоперации, сообщает пресс-служба регпарламента.
На фронт передали дроны, средства радиоэлектронной борьбы, усилители сигнала, аккумуляторы. Общая стоимость груза – более 6 миллионов рублей.
"Они будут доставлены нашим липецким дивизионам уже в ближайшее время и помогут ребятам эффективнее выполнять боевые задачи", – подчеркнул Сериков, его слова приводит пресс-служба.
Также в зону СВО будет отправлено более 1,5 тысячи противоколесных шипов. Они будут использоваться как противоавтомобильные заграждения. Их производят промышленники – участники парламентского проекта "Липецкая промышленность для Победы".
Ранее Сериков сообщил, что за время существования проекта к нему присоединились 32 предприятия. Для фронта изготовлено свыше 41 тысячи деталей, передано порядка 650 эвакуационных носилок на моноколесе, почти столько же кошек для разминирования, около 300 скорозаряжаек для АК, станки для нарезания масклент, мастер-ключи, турельные установки.