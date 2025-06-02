https://ria.ru/20250602/liksutov-2020401931.html

Ликсутов: предприятие по выпуску мебели построили на востоке Москвы

Ликсутов: предприятие по выпуску мебели построили на востоке Москвы - РИА Новости, 02.06.2025

Ликсутов: предприятие по выпуску мебели построили на востоке Москвы

Два новых производственных комплекса по выпуску мебельной продукции появится в рамках Масштабных инвестиционных проектов в Косимо-Ухтомском районе, первый... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T11:00:00+03:00

2025-06-02T11:00:00+03:00

2025-06-02T11:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Два новых производственных комплекса по выпуску мебельной продукции появится в рамках Масштабных инвестиционных проектов в Косимо-Ухтомском районе, первый корпус уже достроен, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "В рамках поручений мэра Москвы Сергея Собянина город помогает промышленникам создавать современную производственную инфраструктуру, которая позволяет локализовать на территории Москвы важные для столицы производства. Например, в Косино-Ухтомском районе в рамках Масштабного инвестиционного проекта полностью завершено строительство предприятия по выпуску мебельной продукции", - отметил Ликсутов его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.Он уточнил, что общая площадь зданий будет больше 13 тысяч "квадратов". В новом корпусе смогут найти себе работу свыше 130 горожан.Для реализации этого проекта инвестор воспользовался льготным инвестиционным кредитом с поддержкой Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства."В общей сложности в рамках МаИП в Косино-Ухтомском районе появится два новых завода по выпуску домашней, школьной и офисной мебели. Для строительства первого из них при содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства компания привлекла инвестиционный кредит в размере 300 миллионов рублей по льготной процентной ставке", — отметил министр правительства Москвы, глава городского ДИПП Анатолий Гарбузов.Весь ход строительства контролировали специалисты Мосгосстройнадзора.Как сообщил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, за время строительства корпуса инспекторы комитета провели пять контрольно-надзорных мероприятий, включавших инструментальный контроль качества конструкций и стройматериалов — его осуществляли специалисты подведомственного Центра экспертиз.Москва предоставляет земельные участки в аренду под строительство промобъектов, если проект соответствует критериям реализации масштабных инвестпроектов.В настоящий момент на территории Москвы одобрено и реализуется примерно 100 МаИП, в рамках которых в разных районах города появятся промышленные предприятия и будет создано около 60 тысяч рабочих мест.

https://ria.ru/20250602/moskva-2020323008.html

https://ria.ru/20250601/nabory-2020275572.html

https://ria.ru/20250601/liksutov-2020182965.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов