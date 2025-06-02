https://ria.ru/20250602/kursk-2020496828.html
Почти две тысячи жителей Курской области обратились за новым паспортом
Почти две тысячи жителей Курской области обратились за новым паспортом - РИА Новости, 02.06.2025
Почти две тысячи жителей Курской области обратились за новым паспортом
Около 1,8 тысячи эвакуированных жителей Курской области обратились к сотрудникам МВД в пунктах временного размещения за новым паспортом, почти все заявители уже РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T16:32:00+03:00
2025-06-02T16:32:00+03:00
2025-06-02T16:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794079339_0:146:3130:1907_1920x0_80_0_0_cc08e0f722146f481bcaa167f089afd4.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Около 1,8 тысячи эвакуированных жителей Курской области обратились к сотрудникам МВД в пунктах временного размещения за новым паспортом, почти все заявители уже получили свои документы, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. По её словам, сотрудники подразделений по вопросам миграции МВД РФ продолжают работать в пунктах временного размещения граждан в Курской области. Людям, эвакуированным из приграничных районов и возвращенным домой, полицейские восстанавливают утраченные паспорта в ускоренном порядке. "С августа 2024 года порядка 1,8 тыс. граждан, находящихся на территории Курской области, обратились с заявлением о выдаче паспорта гражданина Российской Федерации. Сотрудники подразделений по вопросам миграции МВД России оформили соответствующее количество паспортов, и практически все обратившиеся граждане уже получили свои документы", - написала Волк в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250531/gladkov-2020102557.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794079339_233:0:2962:2047_1920x0_80_0_0_c93bcf7e66409376635b73cb856f5ab3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество
Почти две тысячи жителей Курской области обратились за новым паспортом
Около 1,8 тысячи жителей Курской области обратились в МВД за новым паспортом