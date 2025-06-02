https://ria.ru/20250602/krasnoarmeysk-2020382499.html
Российские военные укрепили позиции на Красноармейском направлении
Российские военные укрепили позиции на Красноармейском направлении - РИА Новости, 02.06.2025
Российские военные укрепили позиции на Красноармейском направлении
Российские военные укрепляют позиции на Красноармейском направлении, отодвигая ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T09:23:00+03:00
2025-06-02T09:23:00+03:00
2025-06-02T11:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Российские военные укрепляют позиции на Красноармейском направлении, отодвигая ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Несмотря на то что на Красноармейском направлении противник массово использует беспилотники, наши подразделения находят возможности улучшать свои позиции, отодвигать противника из их укрепрайонов и действительно перерезать логистику, тем самым продолжая освобождать территорию ДНР", — сказал он.Пушилин уточнил, что на Константиновском направлении российские военные также сконцентрированы на нарушении логистики ВСУ.Кроме того, армия продолжает теснить противника под Дзержинском."В окрестностях Дзержинска сейчас развернулись также очень серьезные боестолкновения, противник упирается, но наши подразделения находят возможности продвигаться дальше", — добавил глава ДНР.Красноармейск (в 2016 году киевские власти переименовали его в Покровск) — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе, находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город продолжаются ожесточенные бои.Освобождение Красноармейской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжить наступление на Запорожье.
https://ria.ru/20250518/krasnoarmeysk-2017653168.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы рф, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Российские военные укрепили позиции на Красноармейском направлении
Пушилин: подразделения ВС РФ укрепляют позиции на Красноармейском направлении