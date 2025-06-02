https://ria.ru/20250602/komissiya-2020510581.html

Москва и Киев создадут комиссию для обмена тяжелобольными бойцами

Москва и Киев создадут комиссию для обмена тяжелобольными бойцами - РИА Новости, 02.06.2025

Москва и Киев создадут комиссию для обмена тяжелобольными бойцами

Россия и Украина создадут комиссию, чтобы без политических решений обмениваться тяжелоранеными бойцами, они будут проходить в рабочем порядке, заявил помощник... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T17:29:00+03:00

2025-06-02T17:29:00+03:00

2025-06-02T17:41:00+03:00

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

россия

владимир мединский

михаил галузин

стамбул

украина

игорь костюков (генштаб)

в мире

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Россия и Украина создадут комиссию, чтобы без политических решений обмениваться тяжелоранеными бойцами, они будут проходить в рабочем порядке, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершился в Стамбуле, встреча длилась больше часа. Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Во главе украинской делегации министр обороны Рустем Умеров."Мы договорились, что будут установлены постоянные медицинские комиссии, на основании заключений которых стороны будут, не дожидаясь больших политических решений, формировать списки на обмен тяжелоранеными бойцами. Такие обмены будут проходить регулярно, в рабочем порядке", - сказал он журналистам.Ранее российская сторона выступила с предложением провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия разработала меморандум по условиям мирного урегулирования, который излагает позицию страны "по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".Первые за три года прямые переговоры России и Украины прошли в Стамбуле 16 мая по предложению президента России Владимира Путина. Тогда переговоры длились около двух часов. По их итогам стороны анонсировали масштабный обмен пленными по формуле "1000 на 1000" и договорились представить свое видение по прекращению огня. С 23 по 25 мая в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями Россия и Украина провели обмен пленными.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020475867.html

https://ria.ru/20250602/obmen-2020509984.html

россия

стамбул

украина

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второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, россия, владимир мединский, михаил галузин, стамбул, украина, игорь костюков (генштаб), в мире