https://ria.ru/20250602/koksaki--2020410296.html
В России не фиксировали случаев завоза вируса Коксаки
В России не фиксировали случаев завоза вируса Коксаки - РИА Новости, 02.06.2025
В России не фиксировали случаев завоза вируса Коксаки
Случаев завоза вируса Коксаки в Россию не зарегистрировано, эпидемиологическая ситуация в стране стабильная и контролируемая, сообщили журналистам в... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T11:19:00+03:00
2025-06-02T11:19:00+03:00
2025-06-02T11:19:00+03:00
россия
турция
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Случаев завоза вируса Коксаки в Россию не зарегистрировано, эпидемиологическая ситуация в стране стабильная и контролируемая, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. "В Российской Федерации случаев завоза вируса Коксаки не зарегистрировано. Эпидемиологическая ситуация в стране стабильная и контролируемая", - рассказали в ведомстве. Там уточнили, что специалисты Роспотребнадзора взяли на контроль сообщения о массовых жалобах российских туристов на случаи заболевания вирусом Коксаки на юге Турции. "Ведомство запросило информацию о текущей эпидемиологической ситуации в соответствии с действующим между Роспотребнадзором и минздравом Турецкой Республики Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству в области охраны здоровья туристов и борьбе с инфекционными болезнями", - отметили в пресс-службе. В Роспотребнадзоре уточнили, что документом предусмотрен оперативный обмен информацией и содействие в проведении эпидемиологических расследований в случае возникновения инфекционных заболеваний среди граждан одного из государств сторон, находящихся на территории другой стороны.
https://ria.ru/20250601/koksaki-2020326803.html
https://ria.ru/20250531/ssha-2020099187.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Россия, Турция, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
В России не фиксировали случаев завоза вируса Коксаки
Роспотребнадзор не фиксировал случаев завоза вируса Коксаки в Россию
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Случаев завоза вируса Коксаки в Россию не зарегистрировано, эпидемиологическая ситуация в стране стабильная и контролируемая, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В Российской Федерации случаев завоза вируса Коксаки не зарегистрировано. Эпидемиологическая ситуация в стране стабильная и контролируемая", - рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что специалисты Роспотребнадзора
взяли на контроль сообщения о массовых жалобах российских туристов на случаи заболевания вирусом Коксаки на юге Турции
.
"Ведомство запросило информацию о текущей эпидемиологической ситуации в соответствии с действующим между Роспотребнадзором и минздравом Турецкой Республики Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству в области охраны здоровья туристов и борьбе с инфекционными болезнями", - отметили в пресс-службе.
В Роспотребнадзоре уточнили, что документом предусмотрен оперативный обмен информацией и содействие в проведении эпидемиологических расследований в случае возникновения инфекционных заболеваний среди граждан одного из государств сторон, находящихся на территории другой стороны.