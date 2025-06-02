https://ria.ru/20250602/kitay-2020367225.html

В Китае обвинили США в подрыве достигнутого в Женеве консенсуса

В Китае обвинили США в подрыве достигнутого в Женеве консенсуса - РИА Новости, 02.06.2025

В Китае обвинили США в подрыве достигнутого в Женеве консенсуса

США подрывают консенсус, достигнутый на торгово-экономических переговорах с Китаем в Женеве, это вредит законным правам и интересам Пекина, заявило в... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T04:52:00+03:00

2025-06-02T04:52:00+03:00

2025-06-02T04:52:00+03:00

китай

сша

женева (город)

дональд трамп

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ПЕКИН, 2 июн – РИА Новости. США подрывают консенсус, достигнутый на торгово-экономических переговорах с Китаем в Женеве, это вредит законным правам и интересам Пекина, заявило в понедельник министерство коммерции КНР. Китай и США ранее сообщили, что договорились о предварительной сделке по снижению торговых пошлин, которая должна была вступить в силу с 14 мая на 90 дней. "Взаимные" пошлины между странами снизятся до 10%. В результате Китай будет облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты будут взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. "Двенадцатого мая, после того как Китай и США опубликовали "Совместное заявление по итогам китайско-американских женевских торгово-экономических переговоров", Китай в соответствии с договоренностями, достигнутыми в совместном заявлении, отменил или приостановил действие соответствующих таможенных пошлин и нетарифных мер, принятых в ответ на "взаимные пошлины" США", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Отмечается, что Китай ответственно относится к договоренностям, достигнутым на Женевских торгово-экономических переговорах, серьезно их воспринимает, строго реализует и активно отстаивает. "С другой стороны, США последовательно ввели ряд дискриминационных ограничительных мер против Китая после женевских торгово-экономических переговоров, включая выпуск руководства по экспортному контролю чипов ИИ, прекращение продаж программного обеспечения для проектирования чипов Китаю и объявление об аннулировании китайских студенческих виз", - указали в минкоммерции КНР. Отмечается, что "подобные действия серьезно нарушают консенсус, достигнутый главами двух государств в ходе телефонного разговора 17 января, серьезно подрывают существующие договоренности женевских торгово-экономических переговоров и наносят серьезный ущерб законным правам и интересам Китая". Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составляет 10%, при этом большинство стран должно было столкнуться с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс.

https://ria.ru/20250601/ssha-2020312023.html

https://ria.ru/20250531/kitay-2020086660.html

https://ria.ru/20250529/kitaj-2019685850.html

китай

сша

женева (город)

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китай, сша, женева (город), дональд трамп