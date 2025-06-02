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Киев стремится усилить напряжение накануне переговоров, заявил Мирошник

Киев стремится усилить напряжение накануне переговоров, заявил Мирошник - РИА Новости, 02.06.2025

Киев стремится усилить напряжение накануне переговоров, заявил Мирошник

Киев стремится к созданию максимального напряжения на линии боевого соприкосновения накануне раунда переговоров в Стамбуле, заявил посол МИД РФ по особым... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T08:51:00+03:00

2025-06-02T08:51:00+03:00

2025-06-02T10:46:00+03:00

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владимир путин

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Киев стремится к созданию максимального напряжения на линии боевого соприкосновения накануне раунда переговоров в Стамбуле, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале. "Киев стремится к созданию максимального напряжения на ЛБС в преддверии Стамбула. Массированные попытки нанести удары дронами по российскому приграничью однозначное тому подтверждение", - написал Мирошник. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250515/medinskij-2017181040.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, стамбул, украина, родион мирошник, владимир мединский, владимир путин, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле