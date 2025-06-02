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Киев стремится усилить напряжение накануне переговоров, заявил Мирошник - РИА Новости, 02.06.2025
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08:51 02.06.2025 (обновлено: 10:46 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/kiev-2020378001.html
Киев стремится усилить напряжение накануне переговоров, заявил Мирошник
Киев стремится усилить напряжение накануне переговоров, заявил Мирошник - РИА Новости, 02.06.2025
Киев стремится усилить напряжение накануне переговоров, заявил Мирошник
Киев стремится к созданию максимального напряжения на линии боевого соприкосновения накануне раунда переговоров в Стамбуле, заявил посол МИД РФ по особым... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T08:51:00+03:00
2025-06-02T10:46:00+03:00
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родион мирошник
владимир мединский
владимир путин
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Киев стремится к созданию максимального напряжения на линии боевого соприкосновения накануне раунда переговоров в Стамбуле, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале. "Киев стремится к созданию максимального напряжения на ЛБС в преддверии Стамбула. Массированные попытки нанести удары дронами по российскому приграничью однозначное тому подтверждение", - написал Мирошник. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
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в мире, россия, стамбул, украина, родион мирошник, владимир мединский, владимир путин, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Россия, Стамбул, Украина, Родион Мирошник, Владимир Мединский, Владимир Путин, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Киев стремится усилить напряжение накануне переговоров, заявил Мирошник

Мирошник: Киев стремится к максимальному напряжению накануне переговоров

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Киев стремится к созданию максимального напряжения на линии боевого соприкосновения накануне раунда переговоров в Стамбуле, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале.
"Киев стремится к созданию максимального напряжения на ЛБС в преддверии Стамбула. Массированные попытки нанести удары дронами по российскому приграничью однозначное тому подтверждение", - написал Мирошник.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Помощник президента России Владимир Мединский на пресс-конференции в Стамбуле, 15 мая 2025 года - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Мединский назвал цель российской делегации в Стамбуле
15 мая, 17:59
 
В миреРоссияСтамбулУкраинаРодион МирошникВладимир МединскийВладимир ПутинВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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