https://ria.ru/20250602/kazakhstan-2020486520.html

Астана не получила ответ от Киева по атаке дронов на КТК

Астана не получила ответ от Киева по атаке дронов на КТК - РИА Новости, 02.06.2025

Астана не получила ответ от Киева по атаке дронов на КТК

Астана не получила ответ от Киева по вопросу атаки дронов на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) и ожидает ответ, сказал на брифинге в Астане официальный РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T16:06:00+03:00

2025-06-02T16:06:00+03:00

2025-06-02T16:06:00+03:00

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АСТАНА, 2 июн - РИА Новости. Астана не получила ответ от Киева по вопросу атаки дронов на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) и ожидает ответ, сказал на брифинге в Астане официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров. "Из Киева мы ответ не получили. Естественно, мы довели свою обеспокоенность по этому вопросу, ожидаем ответа", - сказал Смадияров. Нефтеперерабатывающая станция "Кропоткинская" подверглась атаке нескольких БПЛА, начиненных взрывчаткой и металлическими поражающими элементами, 17 февраля 2025 года. Крупнейшая станция КТК в России получила повреждения и была выведена из эксплуатации. Двадцать третьего мая, Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил, что отремонтировал и ввел в эксплуатацию нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская", поврежденную после атаки украинским БПЛА в феврале. Нефтепроводная система КТК – крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума – РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.

https://ria.ru/20250218/ktk-2000037416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, астана, киев, казахстан, айбек смадияров, транснефть, казмунайгаз, chevron