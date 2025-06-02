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Астана не получила ответ от Киева по атаке дронов на КТК - РИА Новости, 02.06.2025
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16:06 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/kazakhstan-2020486520.html
Астана не получила ответ от Киева по атаке дронов на КТК
Астана не получила ответ от Киева по атаке дронов на КТК - РИА Новости, 02.06.2025
Астана не получила ответ от Киева по атаке дронов на КТК
Астана не получила ответ от Киева по вопросу атаки дронов на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) и ожидает ответ, сказал на брифинге в Астане официальный РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T16:06:00+03:00
2025-06-02T16:06:00+03:00
экономика
астана
киев
казахстан
айбек смадияров
транснефть
казмунайгаз
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АСТАНА, 2 июн - РИА Новости. Астана не получила ответ от Киева по вопросу атаки дронов на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) и ожидает ответ, сказал на брифинге в Астане официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров. "Из Киева мы ответ не получили. Естественно, мы довели свою обеспокоенность по этому вопросу, ожидаем ответа", - сказал Смадияров. Нефтеперерабатывающая станция "Кропоткинская" подверглась атаке нескольких БПЛА, начиненных взрывчаткой и металлическими поражающими элементами, 17 февраля 2025 года. Крупнейшая станция КТК в России получила повреждения и была выведена из эксплуатации. Двадцать третьего мая, Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил, что отремонтировал и ввел в эксплуатацию нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская", поврежденную после атаки украинским БПЛА в феврале. Нефтепроводная система КТК – крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума – РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
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экономика, астана, киев, казахстан, айбек смадияров, транснефть, казмунайгаз, chevron
Экономика, Астана, Киев, Казахстан, Айбек Смадияров, Транснефть, Казмунайгаз, Chevron
Астана не получила ответ от Киева по атаке дронов на КТК

МИД Казахстана: Украина до сих пор не ответила на вопрос об атаке дронов на КТК

© Фото : Каспийский трубопроводный консорциумНефтеперекачивающая станция КТК
Нефтеперекачивающая станция КТК - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© Фото : Каспийский трубопроводный консорциум
Нефтеперекачивающая станция КТК. Архивное фото
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АСТАНА, 2 июн - РИА Новости. Астана не получила ответ от Киева по вопросу атаки дронов на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) и ожидает ответ, сказал на брифинге в Астане официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
«
"Из Киева мы ответ не получили. Естественно, мы довели свою обеспокоенность по этому вопросу, ожидаем ответа", - сказал Смадияров.
Нефтеперерабатывающая станция "Кропоткинская" подверглась атаке нескольких БПЛА, начиненных взрывчаткой и металлическими поражающими элементами, 17 февраля 2025 года. Крупнейшая станция КТК в России получила повреждения и была выведена из эксплуатации.
Двадцать третьего мая, Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил, что отремонтировал и ввел в эксплуатацию нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская", поврежденную после атаки украинским БПЛА в феврале.
Нефтепроводная система КТК – крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума – РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
Нефтеперекачивающая станция КТК - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Станция КТК получила серьезные повреждения после атаки БПЛА
18 февраля, 13:05
 
ЭкономикаАстанаКиевКазахстанАйбек СмадияровТранснефтьКазмунайгазChevron
 
 
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