Астана не получила ответ от Киева по атаке дронов на КТК
МИД Казахстана: Украина до сих пор не ответила на вопрос об атаке дронов на КТК
© Фото : Каспийский трубопроводный консорциумНефтеперекачивающая станция КТК
© Фото : Каспийский трубопроводный консорциум
Нефтеперекачивающая станция КТК. Архивное фото
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АСТАНА, 2 июн - РИА Новости. Астана не получила ответ от Киева по вопросу атаки дронов на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) и ожидает ответ, сказал на брифинге в Астане официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
Нефтеперерабатывающая станция "Кропоткинская" подверглась атаке нескольких БПЛА, начиненных взрывчаткой и металлическими поражающими элементами, 17 февраля 2025 года. Крупнейшая станция КТК в России получила повреждения и была выведена из эксплуатации.
Двадцать третьего мая, Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил, что отремонтировал и ввел в эксплуатацию нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская", поврежденную после атаки украинским БПЛА в феврале.
Нефтепроводная система КТК – крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума – РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
Станция КТК получила серьезные повреждения после атаки БПЛА
18 февраля, 13:05