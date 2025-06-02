Рейтинг@Mail.ru
Источник рассказал, почему дворец Чираган выбрали местом для переговоров - РИА Новости, 02.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:33 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/istochnik-2020387060.html
Источник рассказал, почему дворец Чираган выбрали местом для переговоров
Источник рассказал, почему дворец Чираган выбрали местом для переговоров - РИА Новости, 02.06.2025
Источник рассказал, почему дворец Чираган выбрали местом для переговоров
Выбор дворца Чираган в Стамбуле в качестве места проведения второго раунда переговоров делегаций РФ и Украины связан с его вместимостью и намерением Турции... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T09:33:00+03:00
2025-06-02T09:33:00+03:00
россия
стамбул
украина
владимир мединский
михаил галузин
игорь костюков (генштаб)
оон
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020380490_0:147:3117:1900_1920x0_80_0_0_9d97df196c670831808977240c52db77.jpg
СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Выбор дворца Чираган в Стамбуле в качестве места проведения второго раунда переговоров делегаций РФ и Украины связан с его вместимостью и намерением Турции показать свои достопримечательности, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Источник в турецком МИД сообщил ранее РИА Новости, что встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск. "Тут, во-первых, большая территория, во-вторых, это одна из достопримечательностей Турции. Почему нет?" - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, почему турецкие власти выбрали именно дворец Чираган в качестве места переговоров. Вид на Босфорский пролив вызвал восхищение у журналистов, которые ждут приезда делегаций. Турецкая сторона заявила, что полностью готова ко встрече и обеспечению безопасности. До входа журналистов на территорию службы безопасности провели исследование района на предмет бомбы и взрывного устройства при помощи собак. В состав российской делегации, которая прибыла в Стамбул, входят глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной- это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский , возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://ria.ru/20250601/ukraina-2020349062.html
https://ria.ru/20250601/ssha-2020352891.html
https://ria.ru/20250601/ukraina-2020347248.html
россия
стамбул
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020380490_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_a8ead14004f8700c3f5041957e2020d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, стамбул, украина, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), оон, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире
Россия, Стамбул, Украина, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков (Генштаб), ООН, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире
Источник рассказал, почему дворец Чираган выбрали местом для переговоров

Дворец Чираган в Стамбуле выбрали местом для переговоров из-за вместимости

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВторой раунд переговоров России и Украины
Второй раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Второй раунд переговоров России и Украины
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Выбор дворца Чираган в Стамбуле в качестве места проведения второго раунда переговоров делегаций РФ и Украины связан с его вместимостью и намерением Турции показать свои достопримечательности, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Источник в турецком МИД сообщил ранее РИА Новости, что встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Мединский рассказал о настрое перед переговорами в Стамбуле
1 июня, 22:25
"Тут, во-первых, большая территория, во-вторых, это одна из достопримечательностей Турции. Почему нет?" - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, почему турецкие власти выбрали именно дворец Чираган в качестве места переговоров.
Вид на Босфорский пролив вызвал восхищение у журналистов, которые ждут приезда делегаций. Турецкая сторона заявила, что полностью готова ко встрече и обеспечению безопасности. До входа журналистов на территорию службы безопасности провели исследование района на предмет бомбы и взрывного устройства при помощи собак.
В состав российской делегации, которая прибыла в Стамбул, входят глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
США не ответили на вопрос о серьезности настроя Киева перед переговорами
1 июня, 20:28
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной- это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский , возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Переговоры с Киевом состоятся, вопреки недавним событиям, сообщил источник
1 июня, 22:01
 
РоссияСтамбулУкраинаВладимир МединскийМихаил ГалузинИгорь Костюков (Генштаб)ООНПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала