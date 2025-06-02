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Источник рассказал, почему дворец Чираган выбрали местом для переговоров

Источник рассказал, почему дворец Чираган выбрали местом для переговоров - РИА Новости, 02.06.2025

Источник рассказал, почему дворец Чираган выбрали местом для переговоров

Выбор дворца Чираган в Стамбуле в качестве места проведения второго раунда переговоров делегаций РФ и Украины связан с его вместимостью и намерением Турции... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T09:33:00+03:00

2025-06-02T09:33:00+03:00

2025-06-02T09:33:00+03:00

россия

стамбул

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владимир мединский

михаил галузин

игорь костюков (генштаб)

оон

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Выбор дворца Чираган в Стамбуле в качестве места проведения второго раунда переговоров делегаций РФ и Украины связан с его вместимостью и намерением Турции показать свои достопримечательности, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Источник в турецком МИД сообщил ранее РИА Новости, что встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск. "Тут, во-первых, большая территория, во-вторых, это одна из достопримечательностей Турции. Почему нет?" - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, почему турецкие власти выбрали именно дворец Чираган в качестве места переговоров. Вид на Босфорский пролив вызвал восхищение у журналистов, которые ждут приезда делегаций. Турецкая сторона заявила, что полностью готова ко встрече и обеспечению безопасности. До входа журналистов на территорию службы безопасности провели исследование района на предмет бомбы и взрывного устройства при помощи собак. В состав российской делегации, которая прибыла в Стамбул, входят глава делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной- это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский , возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250601/ukraina-2020349062.html

https://ria.ru/20250601/ssha-2020352891.html

https://ria.ru/20250601/ukraina-2020347248.html

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стамбул

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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