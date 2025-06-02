https://ria.ru/20250602/inspektsiya-2020442769.html
В России завершилась инспекция системы профилактики сиротства
В России завершилась инспекция системы профилактики сиротства - РИА Новости, 02.06.2025
В России завершилась инспекция системы профилактики сиротства
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила главе государства Владимиру Путину о завершении во всех регионах страны... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T13:46:00+03:00
2025-06-02T13:46:00+03:00
2025-06-02T13:58:00+03:00
россия
общество
здоровье - общество
мария львова-белова
владимир путин
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила главе государства Владимиру Путину о завершении во всех регионах страны инспекции системы профилактики социального сиротства."Владимир Владимирович (Путин, президент РФ – ред.), на последней нашей встрече вы поручили мне провести всероссийскую инспекцию системы профилактики социального сиротства. Для того, чтобы понять, почему у нас дети при живых родителях попадают в приюты и становятся сиротами, и что сделать, чтобы этого избежать. И, собственно, 89 регионов проехали, посетили, отработали. Я была в каждом субъекте Российской Федерации. То есть понимаем, как это все сейчас устроено", - сказала Львова-Белова на встрече с президентом РФ.
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Путин на встрече с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой
Путин провел встречу с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой
2025-06-02T13:46
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россия, общество, здоровье - общество, мария львова-белова, владимир путин
Россия, Общество, Здоровье - Общество, Мария Львова-Белова, Владимир Путин
В России завершилась инспекция системы профилактики сиротства
Львова-Белова: в РФ завершилась инспекция системы профилактики сиротства