https://ria.ru/20250602/inspektsiya-2020442769.html

В России завершилась инспекция системы профилактики сиротства

В России завершилась инспекция системы профилактики сиротства - РИА Новости, 02.06.2025

В России завершилась инспекция системы профилактики сиротства

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила главе государства Владимиру Путину о завершении во всех регионах страны... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T13:46:00+03:00

2025-06-02T13:46:00+03:00

2025-06-02T13:58:00+03:00

россия

общество

здоровье - общество

мария львова-белова

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила главе государства Владимиру Путину о завершении во всех регионах страны инспекции системы профилактики социального сиротства."Владимир Владимирович (Путин, президент РФ – ред.), на последней нашей встрече вы поручили мне провести всероссийскую инспекцию системы профилактики социального сиротства. Для того, чтобы понять, почему у нас дети при живых родителях попадают в приюты и становятся сиротами, и что сделать, чтобы этого избежать. И, собственно, 89 регионов проехали, посетили, отработали. Я была в каждом субъекте Российской Федерации. То есть понимаем, как это все сейчас устроено", - сказала Львова-Белова на встрече с президентом РФ.

https://realty.ria.ru/20250528/gosduma-2019512794.html

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Путин на встрече с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой Путин провел встречу с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой 2025-06-02T13:46 true PT1M55S

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россия, общество, здоровье - общество, мария львова-белова, владимир путин