https://ria.ru/20250602/ija-2020521181.html

Нижний Новгород представил на ЦИПР разработки в сфере ИИ

Нижний Новгород представил на ЦИПР разработки в сфере ИИ - РИА Новости, 02.06.2025

Нижний Новгород представил на ЦИПР разработки в сфере ИИ

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков представил нижегородские разработки в сфере искусственного интеллекта на конференции "Цифровая... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T18:05:00+03:00

2025-06-02T18:05:00+03:00

2025-06-02T18:05:00+03:00

экономика

технологии

нижегородская область

россия

дмитрий григоренко

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн — РИА Новости. Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков представил нижегородские разработки в сфере искусственного интеллекта на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" ("ЦИПР"). Участники партнерской сессии компании NtechLab "Битва интеллектов. Конкуренция и точки роста российских ИИ-сервисов" обсудили, какие ключевые проблемы потребителей, бизнеса и государства должны решить ИИ-сервисы в ближайшей перспективе. Как отметил заместитель губернатора, в Нижегородской области более 30 ИИ-компаний создают продукты в основных направлениях искусственного интеллекта - таких как компьютерное зрение, омниканальная речевая аналитика, предиктивные модели, дополненная реальность и генеративные модели. "За 2024 год мы сильно продвинулись во внедрении ИИ в цифровизацию городского хозяйства. Наши проекты в этой сфере высоко оценил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в ходе визита в этом году. Возможности искусственного интеллекта помогают в раскрытии преступлений, мониторинге вывоза мусора с площадок ТКО, контроле за состоянием дорог, контроле за нарушениями в земельной и экологической сферах. С помощью ИИ нижегородцы теперь могут даже искать потерявшихся домашних животных", - рассказал Поляков. Он также отметил, что уже больше года в МФЦ региона "работает" голосовой помощник для предварительной записи и уведомлений о готовности документов к выдаче. Работу сотрудников также оценивает искусственный интеллект – он определяет проблемные зоны и лучшие практики в коммуникации. Такая технология позволяет автоматизировать анализ данных и прогнозировать запросы клиентов, что повышает скорость обработки обращений и снижает нагрузку на операторов. ИИ помогает и Нижегородскому центру управления регионом в оценке ответов жителям в социальных сетях - система позволяет оценить, насколько доступен и информативен ответ государственного ведомства на вопрос граждан. "Внедрение искусственного интеллекта в различных сферах деятельности приводит к значительному росту потребности в вычислительных мощностях и системах хранения данных. Мы планируем внедрять в регионе новые меры поддержки, в том числе льготы под строительство центров обработки данных", - подчеркнул Поляков. Юбилейная цифровая конференция проходит на Нижегородской ярмарке со 2 по 5 июня. В 2025 году под экспозицию Нижегородской области как хозяина площадки отведен целый павильон "Нижний 2035". Как подчеркнули в пресс-службе главы региона, в год юбилейного "ЦИПРа" нижегородское правительство считает важным продемонстрировать гостям максимум своих проектов - и уже реализованных, и тех, которые планируется воплотить в жизнь в ближайшем будущем.

https://ria.ru/20241211/putin-1988626966.html

https://ria.ru/20250601/mid-2020241229.html

https://ria.ru/20250602/rossiya-2020491125.html

нижегородская область

россия

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, нижегородская область, россия, дмитрий григоренко, нижний новгород