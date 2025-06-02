https://ria.ru/20250602/ii-2020549984.html

NTechLab запустит тестирование голосового ИИ-помощника в городах России

NTechLab запустит тестирование голосового ИИ-помощника в городах России - РИА Новости, 02.06.2025

NTechLab запустит тестирование голосового ИИ-помощника в городах России

Разработчик NTechLab планирует расширить пилотные зоны, где будет установлен голосовой ИИ-помощник для городской среды, до 30 к концу 2025 года - уже добавились РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T20:19:00+03:00

2025-06-02T20:19:00+03:00

2025-06-02T20:19:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Разработчик NTechLab планирует расширить пилотные зоны, где будет установлен голосовой ИИ-помощник для городской среды, до 30 к концу 2025 года - уже добавились тестовые территории в Москве и Нижнем Новгороде, а в ближайшее время они появятся в Санкт-Петербурге и в Севастополе, сказал журналистам генеральный директор NTechLab Алексей Паламарчук. "На сегодняшний день пилотные территории уже есть в Казани, в Нижнем Новгороде, установлены уже в Ярославле, в Москве, сейчас монтируем в Санкт-Петербурге, в Севастополе. Это решение достаточно новое, но мы уже видим такой достаточно живой отзыв, живой интерес к этому решению. Мы рассчитываем, что в этом году будет не менее 30 пилотных площадок по городам установлены", - сказал Паламарчук в кулуарах конференции ЦИПР-2025. В первую очередь система появится в общественных местах, парках, скверах, детских площадках и мемориальных комплексах, отметил он. Технически это будет реализовано как видеокамера с небольшим громкоговорителем. Причем громкоговорители уже установлены в общественных местах, но они выполняют другие функции. Глава NtechLab отметил, что в перспективе ИИ-система будет не только фиксировать нарушения, но и отмечать изменение погоды или вызывать "скорую", когда увидит, что человеку плохо. Система уже умеет идентифицировать нарушения, которые касаются средств индивидуальной мобильности - самокатов, велосипедов, мопедов. Причем она идентифицирует именно нарушения: когда на самокате едет больше одного человека, когда едет человек с ребенком, когда человек перед пешеходным переходом не остановил самокат и не слез с него, когда бросил самокат в неположенном месте. "Скажу, мы на сегодняшний день находимся в плотных переговорах по этому поводу, для того чтобы эти данные можно передавать. И они эти данные использовали при выстраивании деятельности. … Есть все предпосылки, что мы в этом году эти решения будут внедрены полностью, как у нас говорят в проде - с полноценным использованием", - добавил Паламарчук.

https://ria.ru/20250602/ija-2020521181.html

https://ria.ru/20250602/bezopasnost-2020481818.html

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общество, технологии, москва, нижний новгород, санкт-петербург, россия, севастополь