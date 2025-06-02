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Зеленский не сможет быть гарантом мира, заявили в Госдуме - РИА Новости, 02.06.2025
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09:36 02.06.2025
https://ria.ru/20250602/gosduma-2020388001.html
Зеленский не сможет быть гарантом мира, заявили в Госдуме
Зеленский не сможет быть гарантом мира, заявили в Госдуме - РИА Новости, 02.06.2025
Зеленский не сможет быть гарантом мира, заявили в Госдуме
Владимир Зеленский, публично взявший на себя ответственность за атаку на аэродромы в России, сам представил себя террористом, он не сможет быть гарантом мира,... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T09:36:00+03:00
2025-06-02T09:36:00+03:00
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский, публично взявший на себя ответственность за атаку на аэродромы в России, сам представил себя террористом, он не сможет быть гарантом мира, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев. Ранее Зеленский взял ответственность за террористические атаки против российских аэродромов. "Глава государства, публично взявший на себя ответственность за теракт, официально подписывается под званием террориста. Это его политическая самоликвидация. Мир ему не нужен. Гарантом мира ни он, ни его подпись быть не смогут", - сказал Шхагошев. Также он отметил, что британская разведка MI6, помогающая Киеву своими постоянными разработками террористических диверсий, пытается сорвать стамбульские переговоры, подставляя отработанного, не нужного им дальше, президента Украины. Кроме того, депутат считает, что США недооценили вклад Британии, которая пытается сорвать переговоры, в подрыв авторитета Белого дома, который пытается переговоры продвинуть. "Президенту США Дональду Трампу необходимо заняться британской стороной - повсеместным разработчиком политических, военных и специальных операций", - отметил парламентарий. Ранее в воскресенье Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
https://ria.ru/20250602/zelenskiy-2020368048.html
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в мире, россия, киев, украина, владимир зеленский, адальби шхагошев, дональд трамп, госдума рф, британская разведывательная служба mi6, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Россия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Адальби Шхагошев, Дональд Трамп, Госдума РФ, Британская разведывательная служба MI6, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Зеленский не сможет быть гарантом мира, заявили в Госдуме

Депутат Шхагошев назвал Зеленского террористом, не способным быть гарантом мира

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский, публично взявший на себя ответственность за атаку на аэродромы в России, сам представил себя террористом, он не сможет быть гарантом мира, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.
Ранее Зеленский взял ответственность за террористические атаки против российских аэродромов.
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"Глава государства, публично взявший на себя ответственность за теракт, официально подписывается под званием террориста. Это его политическая самоликвидация. Мир ему не нужен. Гарантом мира ни он, ни его подпись быть не смогут", - сказал Шхагошев.
Также он отметил, что британская разведка MI6, помогающая Киеву своими постоянными разработками террористических диверсий, пытается сорвать стамбульские переговоры, подставляя отработанного, не нужного им дальше, президента Украины.
Кроме того, депутат считает, что США недооценили вклад Британии, которая пытается сорвать переговоры, в подрыв авторитета Белого дома, который пытается переговоры продвинуть.
"Президенту США Дональду Трампу необходимо заняться британской стороной - повсеместным разработчиком политических, военных и специальных операций", - отметил парламентарий.
Ранее в воскресенье Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все террористические атаки Киева в отношении аэродромов в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
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