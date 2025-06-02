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В Минздраве сектора Газы сообщили о количестве погибших за прошедшие сутки - РИА Новости, 02.06.2025
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16:01 02.06.2025 (обновлено: 16:08 02.06.2025)
https://ria.ru/20250602/gaza-2020485761.html
В Минздраве сектора Газы сообщили о количестве погибших за прошедшие сутки
В Минздраве сектора Газы сообщили о количестве погибших за прошедшие сутки - РИА Новости, 02.06.2025
В Минздраве сектора Газы сообщили о количестве погибших за прошедшие сутки
Более 50 палестинцев погибли, свыше 500 получили ранения в результате боевых действий в секторе Газа за последние сутки, сообщило в понедельник министерство... РИА Новости, 02.06.2025
2025-06-02T16:01:00+03:00
2025-06-02T16:08:00+03:00
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Более 50 палестинцев погибли, свыше 500 получили ранения в результате боевых действий в секторе Газа за последние сутки, сообщило в понедельник министерство здравоохранения палестинского полуэксклава. "За последние 24 часа в больницы сектора Газа поступили 52 погибших и 503 раненых", - говорится в заявлении министерства. По подсчетам палестинских властей, общее число жертв израильских атак с 7 октября 2023 года – даты нападения боевиков исламистского движения ХАМАС на юг еврейского государства и начала ответной операции в секторе Газа – возросло до 54 470, 124 693 ранены. После двухмесячного перемирия Израиль в ночь на 18 марта возобновил удары по сектору Газа и ограничил завоз гуманитарных грузов, вызвав острый продовольственный кризис среди палестинского населения. При участии посредников, включая США, стороны пытаются договориться о новом прекращении огня.
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в мире, израиль, сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, США, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
В Минздраве сектора Газы сообщили о количестве погибших за прошедшие сутки

Минздрав Газы: за сутки в секторе Газы погибло более 50 палестинцев

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия разрушений в секторе Газа
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© AP Photo / Leo Correa
Последствия разрушений в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Более 50 палестинцев погибли, свыше 500 получили ранения в результате боевых действий в секторе Газа за последние сутки, сообщило в понедельник министерство здравоохранения палестинского полуэксклава.
"За последние 24 часа в больницы сектора Газа поступили 52 погибших и 503 раненых", - говорится в заявлении министерства.
По подсчетам палестинских властей, общее число жертв израильских атак с 7 октября 2023 года – даты нападения боевиков исламистского движения ХАМАС на юг еврейского государства и начала ответной операции в секторе Газа – возросло до 54 470, 124 693 ранены.
После двухмесячного перемирия Израиль в ночь на 18 марта возобновил удары по сектору Газа и ограничил завоз гуманитарных грузов, вызвав острый продовольственный кризис среди палестинского населения. При участии посредников, включая США, стороны пытаются договориться о новом прекращении огня.
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
МИД Саудовской Аравии заявил о нежелании Израиля искать путь к миру
1 июня, 19:25
 
В миреИзраильСШАХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
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