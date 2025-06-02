https://ria.ru/20250602/gaza-2020485761.html

В Минздраве сектора Газы сообщили о количестве погибших за прошедшие сутки

В Минздраве сектора Газы сообщили о количестве погибших за прошедшие сутки - РИА Новости, 02.06.2025

В Минздраве сектора Газы сообщили о количестве погибших за прошедшие сутки

Более 50 палестинцев погибли, свыше 500 получили ранения в результате боевых действий в секторе Газа за последние сутки, сообщило в понедельник министерство... РИА Новости, 02.06.2025

2025-06-02T16:01:00+03:00

2025-06-02T16:01:00+03:00

2025-06-02T16:08:00+03:00

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Более 50 палестинцев погибли, свыше 500 получили ранения в результате боевых действий в секторе Газа за последние сутки, сообщило в понедельник министерство здравоохранения палестинского полуэксклава. "За последние 24 часа в больницы сектора Газа поступили 52 погибших и 503 раненых", - говорится в заявлении министерства. По подсчетам палестинских властей, общее число жертв израильских атак с 7 октября 2023 года – даты нападения боевиков исламистского движения ХАМАС на юг еврейского государства и начала ответной операции в секторе Газа – возросло до 54 470, 124 693 ранены. После двухмесячного перемирия Израиль в ночь на 18 марта возобновил удары по сектору Газа и ограничил завоз гуманитарных грузов, вызвав острый продовольственный кризис среди палестинского населения. При участии посредников, включая США, стороны пытаются договориться о новом прекращении огня.

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в мире, израиль, сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта